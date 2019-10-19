5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Уолл-стрит: главная финансовая улица мира

Прогулка начнется на Бродвее — самой длинной и старой улице Манхэттена, с которой вы свернете на маленькую и узкую Уолл-стрит, олицетворяющую весь фондовый рынок Америки. У статуи Атакующего быка поговорим, как агрессивный финансовый оптимизм и процветание стали главной идеей улицы. Возле Нью-Йоркской фондовой биржи речь пойдет об истоках и развитии наиболее авторитетной межконтинентальной торговой площадки, а также о годах Великой Депрессии, оставивших исторический след в одной из деталей сооружения.

Исторические и современные памятники Манхэттена

Возле здания Федерал-холл я расскажу о значимых событиях прошлого, в том числе, об инаугурации первого президента США и принятии «Билля о правах». Вы узнаете о непростой судьбе старейшей церкви Нью-Йорка — Тринити-черч, которая когда-то являлась самым высоким зданием города. Также в программе — мемориал Всемирного торгового центра, посвящённый одному из самых масштабных терактов в истории человечества — крушению башен-близнецов. Я покажу и новые сооружения, ставшие центром мировой экономики. И, конечно, вы дойдете до набережной Гудзона, с которой открывается прекрасный вид на штат Нью-Джерси и Статую Свободы — об истории и символике монумента будет отдельный разговор.

Этнические кварталы: Чайна-Таун и Маленькая Италия

Историю заселения Нью-Йорка невозможно представить без этнических районов, где сосредотачивалась культура и традиции разных диаспор. В Чайна-Тауне вы узнаете, как в конце 19 века потоки китайских переселенцев хлынули в город, какими видами деятельности они занимались и что сегодня из себя представляет этот колоритный район. В Маленькой Италии услышите историю самого известного примера итальянского квартала США с рассказами о легендарных мафиози, а также увидите места, где снимались «Крестный отец-2» и «Злые улицы». Кроме того, я покажу место, где находился знаменитый район Пяти Углов, и расскажу о криминальном прошлом колыбели ирландских банд Нью-Йорка.