5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы

Узнать, как зарождался и развивался город, на прогулке по культовым местам в самом сердце Нью-Йорка

Kamilla
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Kamilla – ваш гид
На главной финансовой улице мира вы узнаете, с чего начиналась фондовая биржа Америки, где принес присягу первый президент США, посетите печально известный мемориал Всемирного торгового центра, а также познакомитесь с историей китайских, итальянских и ирландских диаспор, внесших яркий вклад в жизнь Нью-Йорка.
$150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча South Ferry metro station
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У этой экскурсии5 отзывов
3.6
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы

Что вас ожидает

Уолл-стрит: главная финансовая улица мира
Прогулка начнется на Бродвее — самой длинной и старой улице Манхэттена, с которой вы свернете на маленькую и узкую Уолл-стрит, олицетворяющую весь фондовый рынок Америки. У статуи Атакующего быка поговорим, как агрессивный финансовый оптимизм и процветание стали главной идеей улицы. Возле Нью-Йоркской фондовой биржи речь пойдет об истоках и развитии наиболее авторитетной межконтинентальной торговой площадки, а также о годах Великой Депрессии, оставивших исторический след в одной из деталей сооружения.

Исторические и современные памятники Манхэттена
Возле здания Федерал-холл я расскажу о значимых событиях прошлого, в том числе, об инаугурации первого президента США и принятии «Билля о правах». Вы узнаете о непростой судьбе старейшей церкви Нью-Йорка — Тринити-черч, которая когда-то являлась самым высоким зданием города. Также в программе — мемориал Всемирного торгового центра, посвящённый одному из самых масштабных терактов в истории человечества — крушению башен-близнецов. Я покажу и новые сооружения, ставшие центром мировой экономики. И, конечно, вы дойдете до набережной Гудзона, с которой открывается прекрасный вид на штат Нью-Джерси и Статую Свободы — об истории и символике монумента будет отдельный разговор.

Этнические кварталы: Чайна-Таун и Маленькая Италия
Историю заселения Нью-Йорка невозможно представить без этнических районов, где сосредотачивалась культура и традиции разных диаспор. В Чайна-Тауне вы узнаете, как в конце 19 века потоки китайских переселенцев хлынули в город, какими видами деятельности они занимались и что сегодня из себя представляет этот колоритный район. В Маленькой Италии услышите историю самого известного примера итальянского квартала США с рассказами о легендарных мафиози, а также увидите места, где снимались «Крестный отец-2» и «Злые улицы». Кроме того, я покажу место, где находился знаменитый район Пяти Углов, и расскажу о криминальном прошлом колыбели ирландских банд Нью-Йорка.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура South Ferry metro station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kamilla
Kamilla
Я обожаю Нью-Йорк, его архитектуру и историю. Манхэттен — это сердце города, которое всегда продолжает меняться. Каждый период, народ и культура отложили свои отпечатки на этот остров. Я буду счастлива поделиться своими знаниями и показать самые красивые и интересные места этого удивительного мегаполиса!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 октября 2019
Ньйорк удивительный город, попасть сюда это мечта для многих, потому что долго и дорого и тут ты встречаешь человека для которого это все лишь город,тут прокуратура, тут суд а вот тут статуя свободы, и человек хороший но это не экскурсовод
18 сентября 2019
Спасибо. Экскурсией довольны. Всё было непринужденно в формате прогулки по городу с акцентами на исторические места. Порекомендую для первого знакомства с городом. Спасибо Камилле!
17 июля 2019
Не было интересного рассказа и нельзя назвать прогулку по городу с небольшими комментариями настоящей экскурсией. Камила приятная девушка, но она не гид, не обладает необходимыми знаниями и соответствующим образованием
4 июля 2019
Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с Нью Йорком. И даже удалось купить экзотических фруктов в China Town… ) Хорошо, что у нас еще были дни, чтобы реализовать идеи, которые подсказал нам гид. Нью Йорк многолик и многообразен... Он заслуживает отдельного визита... )
24 июня 2019
Отличная экскурсия для тех, кто хочет не просто пройти по сердцу Манхэттена, но и узнать много интересных деталей про его историю и текущее развитие этого удивительного места. Прошли наверное все знаковые точки в южной части города. По окончанию экскурсии Камилла посоветовала маршрут для самостоятельного продолжения прогулки, за что отдельное спасибо, т.к. это позволило в один день вместить очень насыщенную программу.

Экскурсию однозначно рекомендую! Особенно тем, кто первый раз в городе и хочет получить правильное первое впечатление о нём. Сам NY очень понравился! Жду повторного возвращения, хочется изучить его побольше, т.к. город очень разноплановый и одного дня на него явно не достаточно :)

Kamilla проводит ещё 1 экскурсию

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