Церковь Cвятой Троицы – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Cвятой Троицы» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нью-Йорк от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
🚢 На пароме
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alex
    25 мая 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Спасибо Мише за экскурсию
  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывалЗамечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
    читать дальше

    незаметно, хотя экскурсия длилась больше 7 часов. Было ощущения, что это была прогулка-знакомство с Нью-Йорком с нашим давним знакомым, настолько было комфортно со Светланой. Светлана дала нам много ценной информации после экскурсии. Еще раз огромное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2023
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Брали экскурсию у Михаила, нам все понравилось. Было информативно, интересно и запоминающе.
  • Р
    Рифкат
    31 марта 2021
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Миша - великолепный рассказчик, хорошо знающий своё дело. С ним Нью Йорк стал намного ближе) Спасибо!
  • Ж
    Жанна
    18 сентября 2019
    Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
    Спасибо. Экскурсией довольны. Всё было непринужденно в формате прогулки по городу с акцентами на исторические места. Порекомендую для первого знакомства с городом. Спасибо Камилле!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Церковь Cвятой Троицы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нью-Йорк от истоков до наших дней
  2. Нью-Йорк, или Новый Амстердам
  3. Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Церковь Cвятой Троицы" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 335. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Церковь Cвятой Троицы», 58 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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