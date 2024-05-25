1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Спасибо Мише за экскурсию
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
- ЕЕкатерина8 августа 2023Брали экскурсию у Михаила, нам все понравилось. Было информативно, интересно и запоминающе.
- РРифкат31 марта 2021Миша - великолепный рассказчик, хорошо знающий своё дело. С ним Нью Йорк стал намного ближе) Спасибо!
- ЖЖанна18 сентября 2019Спасибо. Экскурсией довольны. Всё было непринужденно в формате прогулки по городу с акцентами на исторические места. Порекомендую для первого знакомства с городом. Спасибо Камилле!
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Церковь Cвятой Троицы»
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