Чайна-таун – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Чайна-таун» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Манхэттен
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Манхэттен
Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 января 2024
    Знакомьтесь, Манхэттен
    Огромнейшее спасибо Андрею за экскурсию. Остались только яркие впечатления, узнали много нового! Благодарим Вас Андрей за Ваш подход к своему делу. Удачи Вам и Счастья:)
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2023
    Знакомьтесь, Манхэттен
    Автомобильная прогулка удалась, узнали и увидели всё что планировали, и даже больше 👍🏼 спасибо Андрею за экскурсию. В следующий приезд обязательно обратимся ещё
  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
  • Х
    Хохлова
    14 июля 2022
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Спасибо!
  • В
    Валерия
    13 марта 2020
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Камилла- отличный гид! Рассказала много интересного и необычного!) экскурсия - не просто повествование об основных событиях в истории города и посещение самых известных мест, а рассказ о жизни, о людях, посещение атмосферных улочек! Легкая и ненавязчивая подача, очень интересно, рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    18 сентября 2019
    Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
    Спасибо. Экскурсией довольны. Всё было непринужденно в формате прогулки по городу с акцентами на исторические места. Порекомендую для первого знакомства с городом. Спасибо Камилле!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Чайна-таун»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Нью-Йорк за один день
  2. Знакомьтесь, Манхэттен
  3. Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Чайна-таун" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 530. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Чайна-таун», 12 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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