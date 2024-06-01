Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой

E Eduard

Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!