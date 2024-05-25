Религиозные экскурсии по святым местам Нью-Йорка

Найдено 7 экскурсий в категории «Святые места» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нью-Йорк от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
«Зайдёте в неоготическую церковь Cвятой Троицы, погуляете по Бродвею и увидите мемориал, посвященный Всемирному торговому центру»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
🚢 На пароме
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Хасидский Бруклин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры
Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности
10 июня в 19:00
16 июня в 10:00
$350 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
«В завершение раскроете тайны Центрального вокзала, посетите собор Святого Патрика, главный и самый большой католический храм США, и Рокфеллер-центр со знаменитым сквером и студией НБС»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
«Посмотрим на две знаковые церкви Нью-Йорка: собор Иоанна Богослова — храм, хранящий множество тайн и интересных историй, и церковь Риверсайд — самую высокую в США»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
«Это путешествие во времени произойдёт в стенах средневековых монастырей»
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alex
    25 мая 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Спасибо Мише за экскурсию
  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывалЗамечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
    читать дальше

    незаметно, хотя экскурсия длилась больше 7 часов. Было ощущения, что это была прогулка-знакомство с Нью-Йорком с нашим давним знакомым, настолько было комфортно со Светланой. Светлана дала нам много ценной информации после экскурсии. Еще раз огромное спасибо!

  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
  • Е
    Екатерина
    8 августа 2023
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Брали экскурсию у Михаила, нам все понравилось. Было информативно, интересно и запоминающе.
  • G
    Gurgen
    13 марта 2023
    Хасидский Бруклин
    Хотели поблагодарить организатора-гида Аркадия за интересную экскурсию и раскрытие особенностей Еврейской общины. Нам очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям!
  • Х
    Хохлова
    14 июля 2022
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Спасибо!
  • А
    Алина
    28 апреля 2022
    Хасидский Бруклин
    Нам очень понравилось, мы окунулись в специфичный для нас мир, с удовольствием заглянули в местный магазин, узнали много традиций, посмотрели одежду и полистали книги а в конце мы проехались на местном автобусе где ездят только только представители этой национальности! Спасибо!
  • Р
    Рифкат
    31 марта 2021
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Миша - великолепный рассказчик, хорошо знающий своё дело. С ним Нью Йорк стал намного ближе) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Святые места»

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  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Святые места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 170 до 530. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 68 ⭐ отзывов, цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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