1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
«Зайдёте в неоготическую церковь Cвятой Троицы, погуляете по Бродвею и увидите мемориал, посвященный Всемирному торговому центру»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры
Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности
10 июня в 19:00
16 июня в 10:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
«В завершение раскроете тайны Центрального вокзала, посетите собор Святого Патрика, главный и самый большой католический храм США, и Рокфеллер-центр со знаменитым сквером и студией НБС»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
«Посмотрим на две знаковые церкви Нью-Йорка: собор Иоанна Богослова — храм, хранящий множество тайн и интересных историй, и церковь Риверсайд — самую высокую в США»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
«Это путешествие во времени произойдёт в стенах средневековых монастырей»
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Спасибо Мише за экскурсию
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
- ССергей22 сентября 2023Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
- ЕЕкатерина8 августа 2023Брали экскурсию у Михаила, нам все понравилось. Было информативно, интересно и запоминающе.
- GGurgen13 марта 2023Хотели поблагодарить организатора-гида Аркадия за интересную экскурсию и раскрытие особенностей Еврейской общины. Нам очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям!
- ХХохлова14 июля 2022Спасибо!
- ААлина28 апреля 2022Нам очень понравилось, мы окунулись в специфичный для нас мир, с удовольствием заглянули в местный магазин, узнали много традиций, посмотрели одежду и полистали книги а в конце мы проехались на местном автобусе где ездят только только представители этой национальности! Спасибо!
- РРифкат31 марта 2021Миша - великолепный рассказчик, хорошо знающий своё дело. С ним Нью Йорк стал намного ближе) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Святые места»
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