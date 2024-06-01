1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
Пройдите по знаменитой Уолл-стрит и посетите Мемориал 9/11. Узнайте историю финансового центра и почтите память жертв трагедии
Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av...
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бруклин: живописные районы, культурное наследие и современное искусство
Погрузитесь в атмосферу Бруклина: от висячего моста до хипстерского Уильямсбурга. Экскурсия, полная открытий и уникальных фотолокаций
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Манхэттен
Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом
Начало: Возле Madison Square Garden
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$10 за человека
Индивидуальная
3 часа
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил1 июня 2024Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой
- EEduard29 мая 2024После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
- EEduard27 мая 2024Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Спасибо Мише за экскурсию
- ААлексей11 мая 2024Прекрасная экскурсия. Елена с большой любовью к Нью Йорку рассказала об его истории и архитектуре. Было очень интересно. Я ролучила большое удовольствие. Рекомендую всем, кто первый раз приехал в Нью Йорк. Большое спасибо спасибо.
- ССтанислав11 мая 2024Отличная экскурсия, позитивная и познавательная прогулка, замечательная компания, рекомендую👏🏻👏🏻👏🏻
- ССтанислав10 мая 2024Отличный аудиогид, хорошо погулял 👍🏻
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Самое главное»
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