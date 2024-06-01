Д Даниил Главное в Манхэттене за 5 часов Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой

A Alex Нью-Йорк от истоков до наших дней Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!

А Алексей Главное в Манхэттене за 5 часов Прекрасная экскурсия. Елена с большой любовью к Нью Йорку рассказала об его истории и архитектуре. Было очень интересно. Я ролучила большое удовольствие. Рекомендую всем, кто первый раз приехал в Нью Йорк. Большое спасибо спасибо.

С Станислав Главное в Манхэттене за 5 часов Отличная экскурсия, позитивная и познавательная прогулка, замечательная компания, рекомендую👏🏻👏🏻👏🏻

В Виталий Нью-Йорк от истоков до наших дней Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)

Л Людмила Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше незаметно, хотя экскурсия длилась больше 7 часов. Было ощущения, что это была прогулка-знакомство с Нью-Йорком с нашим давним знакомым, настолько было комфортно со Светланой. Светлана дала нам много ценной информации после экскурсии. Еще раз огромное спасибо! Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело

Ю Юлия Знакомьтесь, Манхэттен Огромнейшее спасибо Андрею за экскурсию. Остались только яркие впечатления, узнали много нового! Благодарим Вас Андрей за Ваш подход к своему делу. Удачи Вам и Счастья:)

I Irina Многоликий Нью-Йорк Все прошло хорошо 👌

Е Екатерина Знакомьтесь, Манхэттен Автомобильная прогулка удалась, узнали и увидели всё что планировали, и даже больше 👍🏼 спасибо Андрею за экскурсию. В следующий приезд обязательно обратимся ещё