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арт-сообщества.



Во время этой экскурсии вы не только узнаете о трансформации района, но и сможете увидеть редкие чугунные дома, которые стали одной из визитных карточек Нью-Йорка.



Cortlandt Alley предстанет перед вами как киношная улица, вдохновившая множество режиссеров, а Mmuseumm, самый маленький музей города, удивит экспонатами, которые нигде больше не найти.



Искусство здесь встречается на каждом шагу: от стрит-арта до паблик-арта, оставившего следы Джона Леннона, Йоко Оно и Кита Харинга.



Помимо культурного погружения, предлагается посещение локальных мест с особенным кофе и выпечкой, что сделает ваш опыт еще более насыщенным.



Экскурсия подойдет как взрослым, так и детям старше 10 лет, предоставляя уникальную возможность взглянуть на Нью-Йорк под новым углом