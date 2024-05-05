Представьте себе прогулку по одному из самых атмосферных районов Нью-Йорка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Трайбека, изначально зона фермерских земель, превратилась в текстильно-промышленный район, а затем в место собрания
Трайбека, изначально зона фермерских земель, превратилась в текстильно-промышленный район, а затем в место собрания
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Уникальные объекты стрит-арта и паблик-арта
- 🏙️ Исторические и архитектурные достопримечательности
- 🎬 Знаковые места из кинофильмов
- 🏛️ Самый маленький музей Нью-Йорка
- 🛍️ Магазин-музей винтажных постеров
Что можно увидеть
- Cortlandt Alley
- Mmuseumm
- Чугунные дома
- Paparazzi-proof building
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Cortlandt Alley — киношная улица Нью-Йорка.
- Mmuseumm — самый маленький музей города.
- Чугунные дома — уникальная черта Нью-Йорка.
- Знаковый объект из фильма, который вы наверняка видели.
- Самая короткая и живописная улица с частным мостом.
- Объекты стрит-арта и паблик-арта.
- Paparazzi-proof building — дом, где живут знаменитости.
Организационные детали
- По желанию вы посетите локальные места со спешелти-кофе и кондитерскую или пекарню. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет (можно младше на усмотрение родителей).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе TriBeCa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Нью-Йорке
Я лицензированный гид, влюблённый в Нью-Йорк. Живу здесь 5 лет. Я специалист в области международных отношений. Увлечённо изучаю новые культуры и языки. Свободно говорю на английском и немецком. Индивидуальный подходЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
5 мая 2024
Было познавательно и интересно
Д
Дарья
2 мая 2024
Очень приятная прогулка с Ольгой. Мы посмотрели живой NY в разных его проявлениях. Посетили достопримечательности, которые заранее согласовали, посмотрели интересные арт объекты современного искусства
Ольга - очень приятный собеседник.
Ольга - очень приятный собеседник.
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