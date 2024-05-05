Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен

Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района
Представьте себе прогулку по одному из самых атмосферных районов Нью-Йорка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

Трайбека, изначально зона фермерских земель, превратилась в текстильно-промышленный район, а затем в место собрания
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арт-сообщества.

Во время этой экскурсии вы не только узнаете о трансформации района, но и сможете увидеть редкие чугунные дома, которые стали одной из визитных карточек Нью-Йорка.

Cortlandt Alley предстанет перед вами как киношная улица, вдохновившая множество режиссеров, а Mmuseumm, самый маленький музей города, удивит экспонатами, которые нигде больше не найти.

Искусство здесь встречается на каждом шагу: от стрит-арта до паблик-арта, оставившего следы Джона Леннона, Йоко Оно и Кита Харинга.

Помимо культурного погружения, предлагается посещение локальных мест с особенным кофе и выпечкой, что сделает ваш опыт еще более насыщенным.

Экскурсия подойдет как взрослым, так и детям старше 10 лет, предоставляя уникальную возможность взглянуть на Нью-Йорк под новым углом

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🖼️ Уникальные объекты стрит-арта и паблик-арта
  2. 🏙️ Исторические и архитектурные достопримечательности
  3. 🎬 Знаковые места из кинофильмов
  4. 🏛️ Самый маленький музей Нью-Йорка
  5. 🛍️ Магазин-музей винтажных постеров

Что можно увидеть

  • Cortlandt Alley
  • Mmuseumm
  • Чугунные дома
  • Paparazzi-proof building
Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Cortlandt Alley — киношная улица Нью-Йорка.
  • Mmuseumm — самый маленький музей города.
  • Чугунные дома — уникальная черта Нью-Йорка.
  • Знаковый объект из фильма, который вы наверняка видели.
  • Самая короткая и живописная улица с частным мостом.
  • Объекты стрит-арта и паблик-арта.
  • Paparazzi-proof building — дом, где живут знаменитости.

Организационные детали

  • По желанию вы посетите локальные места со спешелти-кофе и кондитерскую или пекарню. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет (можно младше на усмотрение родителей).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе TriBeCa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
5 мая 2024
Было познавательно и интересно
Д
2 мая 2024
Очень приятная прогулка с Ольгой. Мы посмотрели живой NY в разных его проявлениях. Посетили достопримечательности, которые заранее согласовали, посмотрели интересные арт объекты современного искусства
Ольга - очень приятный собеседник.

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