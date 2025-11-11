В Американском музее естественной истории вас ждёт увлекательное путешествие по истории планеты.
С гидом вы увидите уникальные экспонаты, включая редкие виды растений и животных, а также узнаете интересные факты о жизни различных видов.
Интерактивные выставки позволят взаимодействовать с природой, а разнообразные экосистемы откроют мир от тропических лесов до арктических льдов. Это незабываемое приключение подарит множество ярких впечатлений и знаний
5 причин купить эту экскурсию
- 🦖 Уникальные экспонаты со всего мира
- 🌿 Интерактивные выставки для всех возрастов
- 🌍 Разнообразие экосистем
- 🦴 Сохраненные ископаемые и останки
- 📚 Интересные факты и истории
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Американский музей естественной истории
Описание экскурсии
Более 150 лет специалисты собирали уникальную коллекцию, чтобы представить вам историю нашей планеты. Как не потеряться в этом многообразии? Я стану вашим проводником! Мои увлекательные истории и подборки интригующих фактов и анекдоты помогут вам прочувствовать особую атмосферу музея и превратят его из безмолвного хранилища истории в живое пространство.
Вы увидите:
- Уникальные экспонаты из разных уголков мира, включая редкие виды растений и животных
- Интерактивные выставки, которые позволят вам взаимодействовать с природой
- Разнообразные экосистемы — от тропических лесов до арктических льдов
- Сохраненные ископаемые и останки древних существ
Вы узнаете:
- Интересные факты о жизни конкретных видов и их роли в экосистемах
- Историю планеты Земля и основные этапы эволюции живых организмов
- Анекдоты и истории, связанные с экспонатами
Организационные детали
- Билеты в музей входят в стоимость экскурсии
- Возьмите с собой питьевую воду без цвета и газа
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Американском музее естественной истории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нью-Йорке
Провела экскурсии для 275 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.Задать вопрос
Входит в следующие категории Нью-Йорка
