Биржа и Федерал-холл, и узнают о событиях, которые происходили за их стенами. Вторая часть экскурсии посвящена Мемориалу 9/11, где вы сможете почтить память жертв трагедии и узнать о постройке Всемирного торгового центра. Эта экскурсия - идеальный способ понять прошлое и настоящее Нью-Йорка

Описание экскурсии

Путь и значение Уолл-стрит

В мир больших денег вы погрузитесь с его истоков: увидите могилу Александра Гамильтона — первого казначея Республики, с которого и начинается финансово могучая Америка. Я расскажу о его идеях, отличных от европейских, а также о любовных похождениях и о последней дуэли. Конечно, вы увидите Фондовую Биржу и Федерал-холл, первые таможню и казначейство. Мы поговорим о том, что происходит за стенами этих зданий, и посмотрим на Атакующего быка — символ растущего акционерного рынка.

Напоминания об истории Америки

Вы увидите остатки городской стены, защищавшей эти места от нападений; ступеньки, где первый президент Вашингтон давал присягу, его штаб-квартиру и балкон, с которого он обратился к народу. Пройдем и мимо церкви Св. Павла, одного из старейших зданий мегаполиса. Все эти места помнят важные события в прошлом США, о которых вы узнаете.

Мемориал 11 сентября — место памяти

На месте башен-близнецов установлены два «бассейна» с искусственными водопадами, стекающими в черную бездну, как напоминание об унесенных жизнях. Проходя по мемориальной площади и рассматривая написанные на бронзе тысячи имен погибших, вы услышите о постройке Всемирного торгового центра и о теракте, разрушившем две его башни. Следом поднимемся в парк, откуда открывается панорама на Мемориал, Финансовый центр, Башню Свободы, церковь Св. Николаса и Дом пожарной охраны.

Организационные детали