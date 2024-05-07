Погрузитесь в историю финансового центра мира и почтите память жертв 9/11. Узнайте больше о Нью-Йорке и его значимых местах
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с двумя важными аспектами истории США. Прогулка по Уолл-стрит раскроет секреты финансового успеха Америки, начиная с Александра Гамильтона.
Участники увидят знаменитые здания, такие как Фондовая читать дальшеуменьшить
Биржа и Федерал-холл, и узнают о событиях, которые происходили за их стенами.
Вторая часть экскурсии посвящена Мемориалу 9/11, где вы сможете почтить память жертв трагедии и узнать о постройке Всемирного торгового центра. Эта экскурсия - идеальный способ понять прошлое и настоящее Нью-Йорка
В мир больших денег вы погрузитесь с его истоков: увидите могилу Александра Гамильтона — первого казначея Республики, с которого и начинается финансово могучая Америка. Я расскажу о его идеях, отличных от европейских, а также о любовных похождениях и о последней дуэли. Конечно, вы увидите Фондовую Биржу и Федерал-холл, первые таможню и казначейство. Мы поговорим о том, что происходит за стенами этих зданий, и посмотрим на Атакующего быка — символ растущего акционерного рынка.
Напоминания об истории Америки
Вы увидите остатки городской стены, защищавшей эти места от нападений; ступеньки, где первый президент Вашингтон давал присягу, его штаб-квартиру и балкон, с которого он обратился к народу. Пройдем и мимо церкви Св. Павла, одного из старейших зданий мегаполиса. Все эти места помнят важные события в прошлом США, о которых вы узнаете.
Мемориал 11 сентября — место памяти
На месте башен-близнецов установлены два «бассейна» с искусственными водопадами, стекающими в черную бездну, как напоминание об унесенных жизнях. Проходя по мемориальной площади и рассматривая написанные на бронзе тысячи имен погибших, вы услышите о постройке Всемирного торгового центра и о теракте, разрушившем две его башни. Следом поднимемся в парк, откуда открывается панорама на Мемориал, Финансовый центр, Башню Свободы, церковь Св. Николаса и Дом пожарной охраны.
Организационные детали
Детям до 12 лет бесплатно.
Дополнительных расходов нет.
в понедельник и пятницу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$143
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Avenue
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 259 туристов
Я живу в Нью-Йорке 20 лет. Работаю гидом 12 лет. Учился в Брауне. Люблю этот прекрасный, суматошный, слегка сумасшедший город, который никогда не спит. Интересуюсь историей колониальной администрации, архитектурой, этнической кухней, историей Америки, историей небоскрёбов, нью-йоркскими музеями. Дополнительно летом я провожу велосипедные туры по Манхэттену, вертолётные полёты, а также катание на каяках по реке Гудзон.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
Замечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробовать разнообразие Манхеттена. Не пропустите возможность посетить место где обедают миллионеры с Уолл Стрит)
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Anna
Замечательная получилась прогулка! Мне повезло - я была одна, получилась индивидуальная экскурсия. Познавательно и интересно! Рекомендую!
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Е
Екатерина
Очень ждала именно эту экскурсию, но, к сожалению, мои ожидания (быть может, завышенные) не оправдались: Михаил приятный рассказчик, охотно делился знаниями и необычными моментами, но заявленной теме экскурсия не соответсвует. Это скорее приятная необязывающая прогулка с местным жителем, чем обстоятельная экскурсия на заявленную тему.
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