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  4. Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11

Исследовать финансовый центр мира и узнать об одном из самых страшных дней в истории

Misha
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Misha – ваш гид
Вам предстоит открыть две очень значимых страницы «биографии» США.

Вы пройдете по знаменитой улице Уолл Стрит и узнаете, когда, как и почему этот район стал мировой столицей денег.

Представите времена первого президента Вашингтона и потанцуете с индейцами в музее.

А во второй части посетите Мемориал, расположенный на месте разрушенных башен-близнецов.
$35 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Уолл Стрит
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Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11

Что вас ожидает

Путь и значение Уолл Стрит
В мир больших денег вы погрузитесь с его истоков: увидите могилу Александра Гамильтона — первого казначея Республики, с которого и начинается финансово могучая Америка. Я расскажу о его идеях, отличных от европейских, а также о любовных похождениях и о последней дуэли. Конечно, вы увидите Фондовую Биржу и Федерал-холл, первые таможню и казначейство. Мы поговорим о том, что происходит за стенами этих зданий, и посмотрим на Атакующего быка — символ растущего акционерного рынка.

Напоминания об истории Америки
Вы увидите остатки городской стены, защищавшей эти места от нападений; ступеньки, где первый президент Вашингтон давал присягу, его штаб-квартиру и балкон, с которого он обратился к народу. Пройдем и мимо церкви Св. Павла, одного из старейших зданий мегаполиса. Все эти места помнят важные события в прошлом США, о которых вы узнаете.

Мемориал 11 сентября — место памяти
На месте башен-близнецов установлены два «бассейна» с искусственными водопадами, стекающими в черную бездну, как напоминание об унесенных жизнях. Проходя по мемориальной площади и рассматривая написанные на бронзе тысячи имен погибших, вы услышите о постройке Всемирного торгового центра и о теракте, разрушившем две его башни. Следом поднимемся в парк, откуда открывается панорама на Мемориал, Финансовый центр, Башню Свободы, церковь Св. Николаса и Дом пожарной охраны.

Организационные детали

  • Детям до 12 лет бесплатно.
  • Дополнительных расходов нет.
Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11

Экскурсия проводится в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Уолл Стрит.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Misha
Misha
Я живу в Нью Йорке 20 лет. Работаю гидом 12 лет. Учился в Браун Университете. Люблю этот прекрасный, суматошный, слегка сумасшедший город, который никогда не спит. Интересуюсь историей колониальной администрации, архитектурой, этнической кухней, историей Америки, историей небоскребов, нью-йоркскими музеями. Дополнительно летом я провожу велосипедные туры по Манхэттану, вертолетные полеты, а также катание на кайаках по реке Гудзон.
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