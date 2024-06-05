Экскурсии по паркам Нью-Йорка

Найдено 8 экскурсий в категории «Парки» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Центральному парку на велорикше
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
«Катаясь на велорикше, вы сможете в спокойном и удобном темпе осмотреть все красивые места Центрального парка, не устав и не заблудившись»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
«В липовом парке на набережной вдохнём ароматы цветов, поприветствуем Рузвельта и помашем Манхэттену»
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
$100 за человека
Хасидский Бруклин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры
Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности
«Наша прогулка начнётся с Тринадцатой авеню — главной торговой улицы Боро-Парка»
10 июня в 19:00
16 июня в 10:00
$350 за всё до 10 чел.
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
Пройдите по знаменитой Уолл-стрит и посетите Мемориал 9/11. Узнайте историю финансового центра и почтите память жертв трагедии
Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av...
«Следом поднимемся в парк, откуда открывается панорама на Мемориал, Финансовый центр, Башню Свободы, церковь Св»
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$100 за человека
Многоликий Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
«Сделав фотографии у легендарной статуи Быка, посетите Бэттери-парк и посмотрите с берега на статую Свободы, Нью-Йоркскую гавань и Старый форт»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
«По дороге в Центральный парк мы зайдем в место, где можно просканировать настроение и определить его цвет»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
«Пройдёте по следам писателей, художников, активистов и киногероев, погуляете по необычным паркам и сделаете вау-фото»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Сады Дюпонов (Longwood Gardens)
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
«В этом туре мы посетим с Вами великолепные и знаменитые Сады Дюпона Longwood Garden, летний дом Дюпонов, великолепные оранжереи и фонтаны, парк, площадь которого составляет 500 га»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$950 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
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    комфортном темпе, с возможность где-то остановиться, поподробнее всё рассмотреть, сфотографироваться и даже попить кофе, послушать доносившийся с кафе джаз и понаблюдать за прикольными «персонажами» на улице;)) Информация подавалась очень легко и непринуждённо, не было ощущения перегруженности, однако в конце экскурсии я поразилась сколько всего нового я узнала, - в общем о городе, и в частности о каких-то фактах, людях, событиях…. Алёна делилась разными фишками, помимо исторической части рассказывала много особенностей о жизни города, обращала внимание на разные интересные магазинчики, галереи и кафе. В целом всё было очень круто. Алёна - фанат своего дела, с очень разносторонним кругозором, отвечала на все наши дополнительные вопросы и учла все наши интересы. Одним словом, Алёне большой респект!!! Классная экскурсия, пробуждающая интерес ещё и ещё гулять по городу в таком формате. Однозначно рекомендую!!! 👍

  • E
    Eduard
    29 мая 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
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    Андрей превосходнейший экскурсовод. У него безумно интересная подача и очень глубокие знания. Будучи простым туристом очень легко приехать в город, на все посмотреть и ничего не понять. А вот Андрей со своим 25 летним стажем и заряжающей энергией рассказал мне так много, что хочется поделиться со всем миром. В общем рекомендую!

    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью ЙоркеПосле экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    Прекрасно! Если Вы хотите не только увидеть главные символы Нью Йорка, а понять его душу, открыть секрет его привлекательности, узнать
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    его с разных сторон, задуматься - Вам сюда. Прогулка с Юлией будет интересна не только туристам, а и местным жителям, а современная часть острова может стать открытием и магнитом для молодежи.

  • В
    Виталий
    7 мая 2024
    Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
    Замечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробовать разнообразие Манхеттена. Не пропустите возможность посетить место где обедают миллионеры с Уолл Стрит)
    Замечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробоватьЗамечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробоватьЗамечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробовать
  • С
    Семен
    30 апреля 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
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    человек! Показала нам ВСЕ, что можно было увидеть за день! Гуляла с нами лишние часы, за что спасибо ей огромное, а ещё, Алена не только на экскурсии выкладывает всю душу, она ещё и кладезь полезной информации.,,🔥 Хотите увидеть дом О'Генри? Дом друзей? Где снимали 'секс в большом городе"? А ещё, дом, где жил Бродский. . также, вы узнаете, где вкусно поесть, где лучшие пирожные и кофе, куда пойти потанцевать и многое другое! После целого дня с Алёной, мы не только не устали, а мечтали повторить экскурсию, она зарядила нас таким зарядом положительных эмоций! Пишу этот отзыв от души и ещё раз сердечно благодарю нашего гида, за то, что дала увидеть Нью-Йорк глазами местных 🙏🤩 P S. А ещё, это важно для девушек, Алена круто фотографирует, она сделала моей жене нереальные фото и видео, а мои руки как раз отдохнули от телефона 😂 В общем, всем к Алёне! С дружеским приветом, Семён и Прасковья

  • A
    Andrew
    26 марта 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо
  • С
    Святослав
    4 января 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
  • Д
    Дархан
    26 декабря 2023
    По Центральному парку на велорикше
    Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на
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    момент экскурсии, а также оставив нас у закусочной в конце. Хотели бы взять у него другие экскурсии но к сожалению он делает только одну экскурсию.

    Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботуВсе было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу
  • I
    Irina
    29 октября 2023
    Многоликий Нью-Йорк
    Все прошло хорошо 👌
  • К
    Катя
    30 августа 2023
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    Была чудесная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. По Центральному парку на велорикше
  2. Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
  3. Хасидский Бруклин
  4. Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
  5. Многоликий Нью-Йорк
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Парки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 950. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 44 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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