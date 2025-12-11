Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Пешая
5 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
13 дек в 16:00
14 дек в 14:00
$100 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотосессия в сердце Нью-Йорка
  2. Главное в Манхэттене за 5 часов
  3. Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Манхеттен
  2. Самое главное
  3. Уолл-стрит
  4. Таймс-сквер
  5. Бруклинский мост
  6. Музей современного искусства
  7. Национальный мемориал 11 сентября
  8. Бэттери-парк
  9. Бродвей
  10. Центральный парк
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 320. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 81 ⭐ отзыв, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль