1 чел. По популярности Пешая 1 час 16 отзывов Фотопрогулка до 5 чел. Фотосессия в сердце Нью-Йорка Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города $300 за всё до 5 чел. Пешая 5 часов 59 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Главное в Манхэттене за 5 часов Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города $320 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 6 отзывов Мини-группа до 10 чел. Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас Начало: На Манхэттене Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00 $100 за человека Другие экскурсии Нью-Йорка

