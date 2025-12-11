Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
13 дек в 16:00
14 дек в 14:00
$100 за человека
