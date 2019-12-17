17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать самое важное о Нью-Йорке и его жителях на авто-экскурсии по знаменитым местам Манхэттена

Слава
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Слава – ваш гид
За 3 часа обзорного тура на автомобиле вы осмотрите основные достопримечательности Манхэттена без прогулок, но с остановками для фото.

Узнаете, что же это за город такой и кто тут живёт, а главное — зачем.

Откроете его архитектурные, инфраструктурные, экономические и другие особенности.

Поймете, чем Нью-Йорк притягивает целые поколения людей со всего мира и чем выделяется в стране, где люди массово предпочитают жить за городом, кто такие ньюйоркцы и чем они отличаются от остальных жителей США.
$300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии17 отзывов
4.94
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку

Что вас ожидает

В ходе тура я расскажу:

  • как из небольшого торгового местечка на задворках голландской империи образовался мегаполис, затмивший европейские столицы;
  • как мог быть реализован эпический народный проект двух братских наций, американской и французской, результатом которого стала знаменитая Статуя Свободы;
  • почему манхэттенцы большей частью не любят паралельно-перпендикулярные пронумерованные кварталы и прямые углы и куда они от них прячутся;
  • что общего между Чикаго и Нью-Йорком, где зародилась такая архитектурная форма как небоскрёб и где же на самом деле находится американский Готэм;
  • куда течёт Гудзон и какие индейские названия настолько плотно вошли в разговорную речь, что их принимают за английские;
  • что особенного в Центральном Парке и кто жил на этой громадной территории, превышающей княжество Монако.

Все экскурсии я стараюсь строить в формате беседы с гостями, это гораздо эффективнее и интереснее лекций и вот этого классического «посмотрите направо». Поэтому темы, которых мы коснёмся, зависят в первую очередь от вас и ваших интересов. Это могут быть:

  • архитектура или история небоскрёбов, какие стили зародились в Нью-Йорке?
  • экономика города: какие основные источники дохода и сколько штрафов за парковку выписывается в год?
  • музыкальные направления, и где же именно зародился Хип-Хоп, в южном Бронксе или всё-таки в Лонг-Айленд-Сити, Квинс?
  • американская революция в Нью-Йорке: какая тут разворачивалась разведывательная деятельность?
  • транспорт: от метро до личного автомобиля, на чём перемещаются, например, жители Манхэттена?
  • недвижимость: что выгоднее, снимать или покупать и какими бывают подводные камни?
  • искусство: на какое бродвейское шоу лучше пойти в этом сезоне или, может, лучше в какой-нибудь необычный музей?

И, конечно, мы не оставим за кадром и обычные туристические темы и истории о местных жителях, бизнесменах, политиках и работягах, о зданиях, старых и новых, о парках, больших и маленьких и о главное вопросе из всех: что же всё-так из себя представляет настоящая нью-йоркская кухня?

Таким образом, после экскурсии вы сможете взглянуть на Нью-Йорк уже более осмысленным и понимающим взглядом, будете знать, из чего сложился такой огромный мегаполис, понимать его сильные и слабые места, станете лучше разбираться в течении его жизни, понимать нью-йоркцев и тех, кто приезжает сюда за американской мечтой. Возможно, вы влюбитесь в него безоглядно, как и миллионы других людей, возможно, нет, но точно одно — этот город не оставит вас без эмоций.

Маршрут

Мы успеем увидеть:

  • Центральный Парк;
  • Дакоту, где жил и умер Джон Леннон;
  • Пятую Авеню;
  • Рокфеллер-центр;
  • яркий Таймс-сквер;
  • величественный терминал Грэнд-Централ;
  • ООН;
  • здание-утюг;
  • районы СоХо, Нижний Ист-Сайд, Чайантаун и Маленькую Италию.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью автомобильная, остановок на маршруте не предусмотрено (иначе мы рискуем не успеть посмотреть все, что задумано по программе)
  • В ходе экскурсии вы сами выбираете, о каких сторонах Нью-Йорка расскажет вам гид: в выборе тем мы всегда руководствуемся интересами и предпочтениями путешественников
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Слава
Слава
Фанат Нью-Йорка и лицензированный гид с техническим образованием. Мне нравится прослеживать исторические связи, я по каждому поводу задаю вопрос "почему так?" и стараюсь найти ответ на него. Я практикую внимание к деталям, иногда даже чрезмерное, приходится себя одёргивать и разбавлять чем-то весёлым. Я стараюсь "чувствовать" своих гостей и фокусироваться на том, что им может быть интересно, поэтому мои экскурсии обычно незаученные. Хочу показать Нью-Йорк и США интереснее, дружелюбнее и любопытнее, чем люди могли бы о них подумать, путешествуя здесь самостоятельно.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась,после неё начинаешь понимать фразу -Нью-Йорк -город контрастов.
Вячеслав показал город с разных сторон.Рекомендуем для тех кто первый раз в Нью Йорке,так как экскурсия даёт представление о тех местах,которые стоит посетить уже в качестве индивидуальной прогулки.
11 декабря 2019
Экскурсия не выходя из авто, удобно, конечно, когда идёт дождь. Но обзор в машине совсем не тот! В прошлом году я была на экскурсии в таких же условиях, но мы находили возможность выйти из машины. Подойти к мемориалу 11сентября, например. Видно, что гид знает историю, любит город, но доносит материал недостаточно, по крайней мере мне так показалось. Не критично, конечно.
20 октября 2019
Отличная экскурсия , нам очень понравилось. Узнали много интересного. Вячеслав дал полезные рекомендации дальнейшего времяпровождение . Будем рекомендовать друзьям и знакомым
16 октября 2019
В двух словах : очень рекомендую. Отличный вариант для тех кто первый раз в Нью-Йорке или кто (как мы) в этом городе был не раз но обзорных экскурсии не брал. Спасибо.
8 июля 2019
Побывали в конце июня на обзорной экскурссии по Нью-Йорку со Славой. Очень понравилось и содержание экскурссии, и подача информации самим гидом. Мы любим послушать и историческую информацию, и про архитектуру, и какие-то занимательные факты о жизни другой страны и городов. И Слава удивительным образом умеет это интересно переплетать в рассказе, плавно переходя от одной темы к другой. Все это на грамотном красивом русском языке. Очень рекомендую для знакомства с Нью-Йорком!
19 июня 2019
Экскурсия по Нью-Йорку на комфортабельном автомобиле с люком на крыше замечательна! Особенно в дождливую погоду. Слава замечательно и обстоятельно рассказал нам про Нью-Йорк. Дал рекомендации, что ещё можно посмотреть. Большое спасибо!
18 февраля 2019
Нам очень понрвилась экскурсия! Не заметили, как 3 часа пролетели. Получили массу интересной полезной информации, охватили разные темы, было очень легко и непринужденно в компании со Славой. Отмечу также прекрасный автомобиль с панорамной крышей - было очень удобно рассматривать небоскребы. Очень рекомендую: обзорная экскурсия на ять!
12 февраля 2019
Прекрасная обзорная экскурсия с массой информации и отличным гидом. Рекомендуем!
15 декабря 2018
Хороший ненапряжный гид, хорошая машина, отличное знание гидом города, его истории и современности, всем рекомендую!
18 октября 2018
Очень хорошая экскурсия. Гид- настоящий профессионал.
Ещё 7 отзывов

Слава проводит ещё 1 экскурсию

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