17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В ходе тура я расскажу:

как из небольшого торгового местечка на задворках голландской империи образовался мегаполис, затмивший европейские столицы;

как мог быть реализован эпический народный проект двух братских наций, американской и французской, результатом которого стала знаменитая Статуя Свободы;

почему манхэттенцы большей частью не любят паралельно-перпендикулярные пронумерованные кварталы и прямые углы и куда они от них прячутся;

что общего между Чикаго и Нью-Йорком, где зародилась такая архитектурная форма как небоскрёб и где же на самом деле находится американский Готэм;

куда течёт Гудзон и какие индейские названия настолько плотно вошли в разговорную речь, что их принимают за английские;

что особенного в Центральном Парке и кто жил на этой громадной территории, превышающей княжество Монако.

Все экскурсии я стараюсь строить в формате беседы с гостями, это гораздо эффективнее и интереснее лекций и вот этого классического «посмотрите направо». Поэтому темы, которых мы коснёмся, зависят в первую очередь от вас и ваших интересов. Это могут быть:

архитектура или история небоскрёбов, какие стили зародились в Нью-Йорке?

экономика города: какие основные источники дохода и сколько штрафов за парковку выписывается в год?

музыкальные направления, и где же именно зародился Хип-Хоп, в южном Бронксе или всё-таки в Лонг-Айленд-Сити, Квинс?

американская революция в Нью-Йорке: какая тут разворачивалась разведывательная деятельность?

транспорт: от метро до личного автомобиля, на чём перемещаются, например, жители Манхэттена?

недвижимость: что выгоднее, снимать или покупать и какими бывают подводные камни?

искусство: на какое бродвейское шоу лучше пойти в этом сезоне или, может, лучше в какой-нибудь необычный музей?

И, конечно, мы не оставим за кадром и обычные туристические темы и истории о местных жителях, бизнесменах, политиках и работягах, о зданиях, старых и новых, о парках, больших и маленьких и о главное вопросе из всех: что же всё-так из себя представляет настоящая нью-йоркская кухня?

Таким образом, после экскурсии вы сможете взглянуть на Нью-Йорк уже более осмысленным и понимающим взглядом, будете знать, из чего сложился такой огромный мегаполис, понимать его сильные и слабые места, станете лучше разбираться в течении его жизни, понимать нью-йоркцев и тех, кто приезжает сюда за американской мечтой. Возможно, вы влюбитесь в него безоглядно, как и миллионы других людей, возможно, нет, но точно одно — этот город не оставит вас без эмоций.

Маршрут

Мы успеем увидеть: