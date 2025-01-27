5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка на индивидуальной автомобильной экскурсии. Узнайте историю города и насладитесь его современными символами
Начало: Liberty Street, next to 9/11 Memorial
Расписание: По понедельникам в 10:00.
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
$400 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, начало обычно в 10 утра.
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
от $650 за всё до 6 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов
Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Пятая авеню»
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