Пятая авеню – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Пятая авеню» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку на авто
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка на индивидуальной автомобильной экскурсии. Узнайте историю города и насладитесь его современными символами
Начало: Liberty Street, next to 9/11 Memorial
Расписание: По понедельникам в 10:00.
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
$400 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, начало обычно в 10 утра.
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
от $650 за всё до 6 чел.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов
Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$10 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Пятая авеню»

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  1. Обзорная экскурсия по Нью-Йорку на авто
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  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Бруклинский мост
  5. Таймс-сквер
  6. Музей Метрополитен
  7. Бродвей
  8. Центральный парк
  9. Национальный мемориал 11 сентября
  10. Бэттери-парк
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в январе 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Пятая авеню" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 650.
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