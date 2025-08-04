Индивидуальная
до 3 чел.
Галереи Нью-Йорка (пешком и на такси)
Увлекательное путешествие по галереям Челси и Сохо. Откройте для себя современное искусство, живопись и скульптуру, передвигаясь пешком и на такси
Начало: 395 Southend Ave New York
«Галереи Нью-Йорка (пешком и на такси) Познакомиться с современной живописью и скульптурой в Челси и Сохо»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Новой галерее - с гидом-искусствоведом
Познакомьтесь с уникальной коллекцией Лаудера в особняке, где австрийское искусство и немецкий экспрессионизм создают атмосферу прошлого века
Начало: У Новой галереи
«После погружения в мир прекрасного вы можете насладиться венским кофе и десертами в кафе галереи»
18 авг в 12:00
21 авг в 12:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Галереи Нью-Йорка (пешком и на такси)
Погрузитесь в арт-мир Нью-Йорка, посетив галереи Челси и Сохо. Узнайте о знаменитых дилерах и современных творческих направлениях
Начало: В Нижнем Манхэттене
«Вы увидите лучшие галереи Чесли и Сохо — какие-то из них можно посетить, а какие-то только строятся»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$200 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Галереи»
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