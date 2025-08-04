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1 чел. По популярности 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Галереи Нью-Йорка (пешком и на такси) Увлекательное путешествие по галереям Челси и Сохо. Откройте для себя современное искусство, живопись и скульптуру, передвигаясь пешком и на такси Начало: 395 Southend Ave New York «Галереи Нью-Йорка (пешком и на такси) Познакомиться с современной живописью и скульптурой в Челси и Сохо» $350 за всё до 3 чел. 2 часа Индивидуальная до 3 чел. По Новой галерее - с гидом-искусствоведом Познакомьтесь с уникальной коллекцией Лаудера в особняке, где австрийское искусство и немецкий экспрессионизм создают атмосферу прошлого века Начало: У Новой галереи «После погружения в мир прекрасного вы можете насладиться венским кофе и десертами в кафе галереи» $300 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Галереи Нью-Йорка (пешком и на такси) Погрузитесь в арт-мир Нью-Йорка, посетив галереи Челси и Сохо. Узнайте о знаменитых дилерах и современных творческих направлениях Начало: В Нижнем Манхэттене «Вы увидите лучшие галереи Чесли и Сохо — какие-то из них можно посетить, а какие-то только строятся» $200 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Нью-Йорка

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Галереи»

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