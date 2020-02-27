16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Центральному парку на велорикше

Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино

Vitaliy
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Vitaliy – представитель гидов
Обширную территорию главного нью-йоркского парка сложно и утомительно обходить пешком.

Прогулка на велорикше позволит сэкономить силы и побывать в важных и красивых местах парка.

Вы узнаете историю самой зеленой точки города, увидите локации, в которых часто снимают финальные сцены фильмов, и поймете, чем удивителен оазис в центре Нью-Йорка.
$88 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча рядом с южной частью Центрального Парка
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У этой экскурсии16 отзывов
5
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше

Что вас ожидает

Комфортная прогулка
Катаясь на велорикше, вы сможете в спокойном и удобном темпе осмотреть все красивые места Центрального парка, не устав и не заблудившись. Для меня вы — желанный гость, а желанных гостей, как известно, возят на каретах или носят на руках. Или же катают на велорикше!

Увидеть все самое главное
На велорикше вы за час осмотрите основные достопримечательности и сфотографируетесь на фоне лучших видов парка. В маршруте предусмотрены три остановки: фонтан и терраса Бетесда с видом на озеро, мост Боу и Земляничные Поля с мозаичным полом. Кроме наслаждения прекрасными видами, вы узнаете об истории возникновения и постепенном развитии парка, а еще о том, какие знаменитости живут в ближайших к парку домах.

Там, где снимается кино!
Многие люди знакомы с Центральным парком по многочисленным фильмам и сериалам, снятым на его территории. Во время прогулки я покажу места, запечатленные в кинематографе, и расскажу о культовых фильмах и сериалах, снимавшихся в парке: «Один дома», «Секс в большом городе», «Мстители», «Сплетница» и других. В специальном альбоме я собрал кадры из этих фильмов, чтобы вы сравнили их с тем, что увидите вживую.

Организационные детали

  • Прокат велорикши входит в стоимость прогулки.
  • Экскурсию можно провести и для больших компаний и групп: у нас большой русскоговорящий коллектив гидов.
  • В случае дождя, мы можем перенести экскурсию на другой день.
  • Экскурсия начинается и заканчивается только с определенного места (1411 6th Avenue). Трансфер от отеля не осуществляется.
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рядом с южной частью Центрального Парка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vitaliy
Vitaliy
Приветствую всех! Меня зовут Виталий. Более восьми лет я живу в Нью-Йорке, и с каждым годом все больше влюбляюсь в этот мегаполис. У нас большая команда гидов. Каждый с радостью покатает вас на велорикше по Центральному Парку. Важно, чтобы приятные впечатления остались у вас не только от Центрального Парка, но и от нашего с вами общения. До встречи в «Большом Яблоке»!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Удобная велорикша, доброжелательный и замечательный экскурсовод Иван! Спасибо вашей организации за экскурсию!
14 февраля 2020
Очень хороший Гид. Всем рекомендую
28 января 2020
Спасибо за организацию экскурсии по Центральному Парку. Все четко по времени, максимум информации. Гид Александр очень доброжелателен и его советы по самостоятельному осмотру города очень пригодились. Все остались в полном восторге, парк это что-то!!! Очень советую компанию, свой человек в Нью Йорке. Во-первых, экскурсия на родном языке, во-вторых он всегда на связи по Whats Up.
12 января 2020
Абсолютно все понравилось, восхитительный гид!!!! После экскурсии стало понятно, почему это самое снимаемое в кино место. То и дело мы видели где снимали то один, то другой фильм. Прямо проехались по всем любимым нами фильмам. А еще по обилию людей, занимающихся спортом, даже не подумаешь, что Америка самая толстая страна.
8 января 2020
Про этот парк столько написано хорошего, что добавить практически нечего. Мне хотелось увидеть его глазами героя фильма "Один дома 2. Затерянный в Нью-Йорке". Мне удалось увидеть и тот самый отель Плаза и тот мост где бездомная женщина кормила голубей, будто побывала на съемочной площадке.
30 декабря 2019
Спасибо Руслану за экскурсию! Это отличный вариант, если вы устали от пеших прогулок или ограничены во времени. Общая информация об истории парка и значимых местах. Есть время сделать фотографии :) В восторге будут поклонники Голливудских фильмов и сериалов :)
28 декабря 2019
Отличная экскурсии! Понравилось всей семье с разными предпочтениями! Спасибо большое!
4 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась .Спасибо Андрею -экскурсоводу.Живо,интересно рассказывал.Парк прекрасен несмотря на ноябрь.Советуем всем.
27 ноября 2019
Рекомендую!
16 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия, интересно, удобно, что на рикше и не пришлось долго ходить.
Спасибо большое! Я бы еще пару раз взяла и поездила по Центральному парку:)
Ещё 6 отзывов

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