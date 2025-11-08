16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Виталий — ваша команда гидов в Нью-Йорке Организатор данного мероприятия

На сайте с 2018 года

Обычно отвечает за 10 минут

Провели экскурсии для 192 туристов

Приветствую всех! Меня зовут Виталий. У нас большая команда гидов. Каждый с радостью покатает вас на велорикше по Центральному Парку. Важно, чтобы приятные впечатления остались у вас не только от Центрального Парка, но и от нашего с вами общения. До встречи в «Большом Яблоке»!