16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По Центральному парку на велорикше

Прокатиться по зелёному уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Обширную территорию главного нью-йоркского парка сложно и утомительно обходить пешком. Прогулка на велорикше позволит сэкономить силы и побывать в важных и красивых местах парка.

Вы узнаете историю самой зеленой точки города, увидите локации, в которых часто снимают финальные сцены фильмов, и поймёте, чем удивителен оазис в центре Нью-Йорка.
5
36 отзывов
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше
По Центральному парку на велорикше

Описание экскурсии

Для нас вы — желанный гость, а желанных гостей, как известно, возят на каретах. Или в нашем случае — катают на велорикше! Вы увидите основные достопримечательности южной части парка, сфотографируетесь на фоне лучших видов, при этом не устанете и не заблудитесь.

На маршруте предусмотрены три остановки:

  • фонтан и терраса Бетесда с видом на озеро
  • мост Боу
  • Земляничные Поля с мозаичным полом

А ещё

  • Вы узнаете об истории возникновения и постепенном развитии парка. И о том, какие знаменитости живут в ближайших к парку домах
  • Увидите места, запечатлённые в фильмах и сериалах. И услышите о культовых лентах, которые тут снимали: «Один дома», «Секс в большом городе», «Мстители», «Сплетница» и других.

Организационные детали

  • Прокат велорикши входит в стоимость прогулки
  • Экскурсию можно провести для больших компаний и групп
  • Если будет дождь, мы можем перенести экскурсию на другой день
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Важные условия

  • Пожалуйста, учитывайте следующее: если вас трое — и ваш вес превышает 240 кг, на велорикше будет тесно
  • Если вас больше трёх человек — нужно будет заплатить за дополнительную велорикшу
  • Экскурсия начинается и заканчивается только с определенного места. Трансфер от отеля не осуществляется
  • Пожалуйста, при бронировании выберите один из следующих вариантов времени начала экскурсии: в 10:00, в 11:30, в 13:00 или в 14:30
  • После завершения экскурсии можем отвезти вас к музею Метрополитен — $30

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с южной частью Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 192 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Виталий. У нас большая команда гидов. Каждый с радостью покатает вас на велорикше по Центральному Парку. Важно, чтобы приятные впечатления остались у вас не только от Центрального Парка, но и от нашего с вами общения. До встречи в «Большом Яблоке»!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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3
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1
Н
Замечательно провела время, катаясь с Алишером по Центральному парку. Он показал мне множество известных мест, которые мы все когда-то видели в знаменитых фильмах — было очень интересно увидеть их вживую.

Атмосфера
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прогулки была лёгкой и приятной, без спешки и суеты. Алишер отличный рассказчик и создаёт действительно комфортную, дружелюбную атмосферу.

Мне всё очень понравилось — поездка была классная, оставила только самые приятные впечатления. Большое спасибо Алишеру за чудесную прогулку! 🌿😊

Замечательно провела время, катаясь с Алишером по Центральному парку. Он показал мне множество известных мест, которые
Замечательно провела время, катаясь с Алишером по Центральному парку. Он показал мне множество известных мест, которые
Замечательно провела время, катаясь с Алишером по Центральному парку. Он показал мне множество известных мест, которые
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Лена
Экскурсия была очень живая. Виталий рассказывал с юмором и даже с музыкальным сопровождением. Нам понравилось.
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М
Виталий, с отличным чувство юмора, внимательный, любезный - прекрасный рассказчик. Получили удовольствие от экскурсии! Рекомендую от души)!
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Равшан
Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
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Д
Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на момент экскурсии, а также оставив нас у закусочной в конце. Хотели бы взять у него другие экскурсии но к сожалению он делает только одну экскурсию.
Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу
Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу
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С
Я зарезервировала тур с Иваном для своих друзей и они были в полном восторге!!! Иван прокатил их по Central Park, показал и рассказал подробно про все достопримечательности, включал классную музыку,
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фотографировал моих друзей, был очень внимателен и приятен в общении!
Мы также зарезервировали тур по Midtown на следующей день и мои друзья получили огромное удовольствие!!
Я очень рекомендую прокататься по парку и другим интересными местами Нью Йорка с ветерком, в комфорте, с таким супер гидом и я уверена, что вы тоже получите массу незабываемых впечатлений!

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