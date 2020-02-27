16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Комфортная прогулка

Катаясь на велорикше, вы сможете в спокойном и удобном темпе осмотреть все красивые места Центрального парка, не устав и не заблудившись. Для меня вы — желанный гость, а желанных гостей, как известно, возят на каретах или носят на руках. Или же катают на велорикше!

Увидеть все самое главное

На велорикше вы за час осмотрите основные достопримечательности и сфотографируетесь на фоне лучших видов парка. В маршруте предусмотрены три остановки: фонтан и терраса Бетесда с видом на озеро, мост Боу и Земляничные Поля с мозаичным полом. Кроме наслаждения прекрасными видами, вы узнаете об истории возникновения и постепенном развитии парка, а еще о том, какие знаменитости живут в ближайших к парку домах.

Там, где снимается кино!

Многие люди знакомы с Центральным парком по многочисленным фильмам и сериалам, снятым на его территории. Во время прогулки я покажу места, запечатленные в кинематографе, и расскажу о культовых фильмах и сериалах, снимавшихся в парке: «Один дома», «Секс в большом городе», «Мстители», «Сплетница» и других. В специальном альбоме я собрал кадры из этих фильмов, чтобы вы сравнили их с тем, что увидите вживую.