16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обширную территорию главного нью-йоркского парка сложно и утомительно обходить пешком. Прогулка на велорикше позволит сэкономить силы и побывать в важных и красивых местах парка.
Вы узнаете историю самой зеленой точки города, увидите локации, в которых часто снимают финальные сцены фильмов, и поймёте, чем удивителен оазис в центре Нью-Йорка.
Вы узнаете историю самой зеленой точки города, увидите локации, в которых часто снимают финальные сцены фильмов, и поймёте, чем удивителен оазис в центре Нью-Йорка.
Описание экскурсии
Для нас вы — желанный гость, а желанных гостей, как известно, возят на каретах. Или в нашем случае — катают на велорикше! Вы увидите основные достопримечательности южной части парка, сфотографируетесь на фоне лучших видов, при этом не устанете и не заблудитесь.
На маршруте предусмотрены три остановки:
- фонтан и терраса Бетесда с видом на озеро
- мост Боу
- Земляничные Поля с мозаичным полом
А ещё…
- Вы узнаете об истории возникновения и постепенном развитии парка. И о том, какие знаменитости живут в ближайших к парку домах
- Увидите места, запечатлённые в фильмах и сериалах. И услышите о культовых лентах, которые тут снимали: «Один дома», «Секс в большом городе», «Мстители», «Сплетница» и других.
Организационные детали
- Прокат велорикши входит в стоимость прогулки
- Экскурсию можно провести для больших компаний и групп
- Если будет дождь, мы можем перенести экскурсию на другой день
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Важные условия
- Пожалуйста, учитывайте следующее: если вас трое — и ваш вес превышает 240 кг, на велорикше будет тесно
- Если вас больше трёх человек — нужно будет заплатить за дополнительную велорикшу
- Экскурсия начинается и заканчивается только с определенного места. Трансфер от отеля не осуществляется
- Пожалуйста, при бронировании выберите один из следующих вариантов времени начала экскурсии: в 10:00, в 11:30, в 13:00 или в 14:30
- После завершения экскурсии можем отвезти вас к музею Метрополитен — $30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с южной частью Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 192 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Виталий. У нас большая команда гидов. Каждый с радостью покатает вас на велорикше по Центральному Парку. Важно, чтобы приятные впечатления остались у вас не только от Центрального Парка, но и от нашего с вами общения. До встречи в «Большом Яблоке»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Замечательно провела время, катаясь с Алишером по Центральному парку. Он показал мне множество известных мест, которые мы все когда-то видели в знаменитых фильмах — было очень интересно увидеть их вживую.
Атмосфера
Атмосфера
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Экскурсия была очень живая. Виталий рассказывал с юмором и даже с музыкальным сопровождением. Нам понравилось.
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М
Виталий, с отличным чувство юмора, внимательный, любезный - прекрасный рассказчик. Получили удовольствие от экскурсии! Рекомендую от души)!
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Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
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Д
Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на момент экскурсии, а также оставив нас у закусочной в конце. Хотели бы взять у него другие экскурсии но к сожалению он делает только одну экскурсию.
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С
Я зарезервировала тур с Иваном для своих друзей и они были в полном восторге!!! Иван прокатил их по Central Park, показал и рассказал подробно про все достопримечательности, включал классную музыку,
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Входит в следующие категории Нью-Йорка
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