В этом туре мы посетим с Вами великолепные и знаменитые Сады Дюпона Longwood Garden, летний дом Дюпонов, великолепные оранжереи и фонтаны, парк 🌳, площадь которого составляет 500 га.

Сегодня сады Лонгвуд Гарденс (Longwood Gardens) представляют собой один из главных ботанических садов США, они занимают более 4. 5 акров (18 200 м²) и находятся в Кеннет Сквер, Пенсильвания, США в долине Брендивин Крик. Здесь Вы найдете сады под открытым небом, лесные участки и луга. Тут можно увидеть экзотические растения и познакомиться с современным садоводческим искусством (20 садов под открытым небом и 20 садов в павильонах). Здесь произрастает около 11 000 различных видов растений и деревьев. Во все времена года в Лонгвуд Гарденз проходят мероприятия и концерты, сезонные и тематические выставки.

Оранжерея Лонгвуда представляет собою один из самых больших парников мира. В одной только в оранжерее Лонгвуда произрастает 5 500 видов растений. Прогулка 👣 по двадцати крытым садам Лонгвуда занимает не менее полутора часа (протяженность около 1 км). Среди садов оранжереи Вы найдете апельсиновый сад, серебряный сад, сад акаций, сад орхидей, каскадный сад, пальмовую комнату, средиземноморский сад, тропическую террасу и сад водных растений.