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Сады Дюпонов (Longwood Gardens)

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Нью-Йорка
Вас ждёт поездка за пределы Нью-Йорка в сопровождении профессионального экскурсовода.

Вы узнаете много нового о Соединенных Штатах, американской культуре и быте по пути в Сады Дюпонов.

Сами Сады – это огромный комплекс на территории около пяти акров.

Здесь вы найдете сады под открытым небом, лесные участки сетью разветвленных водоемов, оранжереи, зоны для отдыха и изучения растений.

В комплексе произрастает около 11 тыс.

различных видов растений и деревьев.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $850 за экскурсию

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Сады Дюпонов (Longwood Gardens)

Что вы увидите

  • Филадельфия
  • Сады Дюпонов (Longwood Garden)
В этом туре мы посетим с Вами великолепные и знаменитые Сады Дюпона Longwood Garden, летний дом Дюпонов, великолепные оранжереи и фонтаны, парк 🌳, площадь которого составляет 500 га.
Сегодня сады Лонгвуд Гарденс (Longwood Gardens) представляют собой один из главных ботанических садов США, они занимают более 4. 5 акров (18 200 м²) и находятся в Кеннет Сквер, Пенсильвания, США в долине Брендивин Крик. Здесь Вы найдете сады под открытым небом, лесные участки и луга. Тут можно увидеть экзотические растения и познакомиться с современным садоводческим искусством (20 садов под открытым небом и 20 садов в павильонах). Здесь произрастает около 11 000 различных видов растений и деревьев. Во все времена года в Лонгвуд Гарденз проходят мероприятия и концерты, сезонные и тематические выставки.
Оранжерея Лонгвуда представляет собою один из самых больших парников мира. В одной только в оранжерее Лонгвуда произрастает 5 500 видов растений. Прогулка 👣 по двадцати крытым садам Лонгвуда занимает не менее полутора часа (протяженность около 1 км). Среди садов оранжереи Вы найдете апельсиновый сад, серебряный сад, сад акаций, сад орхидей, каскадный сад, пальмовую комнату, средиземноморский сад, тропическую террасу и сад водных растений.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Нью-Йорке

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир В.
Владимир В.
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