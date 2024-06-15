Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне

Увидеть родину Индианы Джонса и лестницу Рокки Бальбоа и познакомиться с сердцем Соединённых Штатов
Отправляемся в небольшое путешествие по четырём городам восточного побережья США.

Тур начнётся в Принстоне, где, по легенде, родился Индиана Джонс, а также некоторое время жил и преподавал знаменитый Альберт Эйнштейн.

Затем вы
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посетите Филадельфию, связанную с другим киногероем — Рокки Бальбоа, и уютный речной порт Балтимор.

Наконец, вы побываете в самом сердце страны — Вашингтоне, и увидите главные достопримечательности столицы: Белый дом, Капитолий, Пентагон и многие другие знаковые локации.

Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.

Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.

Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.

Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.

Программа тура по дням

1 день

Принстон, Филадельфия, Балтимор

Встретимся в Нью-Йорке и поедем в Принстон, который на заре зарождения страны был столицей и является родиной вымышленного археолога Индианы Джонса. Осмотрим колониальную архитектуру и заглянем в местный университет, где жили и преподавали лауреаты Нобелевской премии, в том числе Альберт Эйнштейн.

Затем поедем в один из старейших городов США — Филадельфию. Здесь тоже когда-то располагалась столица и были приняты Декларация независимости и Конституция страны. Осмотрим главные локации, расположенные в центре, — Колокол свободы, Зал независимости, ратушу, масонскую ложу и другие достопримечательности. Увидим ступени Рокки — лестницу, ведущую к главному входу художественного музея, по которой бегал герой Сильвестра Сталлоне в серии фильмов «Рокки».

Далее направимся в Балтимор. Прогуляемся по речному порту со множеством знаковых мест. Ненадолго заедем в маленький Лас-Вегас — казино в пригороде, где можно ощутить азарт и испытать удачу. Вечером прибудем в Вашингтон, разместимся в отеле и отдохнём.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в сады Дюпонов ($ 125).

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2 день

Знакомство с Вашингтоном

Сегодня ближе познакомимся с современной столицей США. Осмотрим все топовые локации Вашингтона: Белый дом, Верховный суд, Капитолий, многочисленные монументы, посвящённые в том числе Аврааму Линкольну, Христофору Колумбу, Мартину Лютеру Кингу и другим важнейшим персонам страны.

Увидим Пентагон, Посольский ряд и кафедральный собор, проедем вдоль Арлингтонского кладбища, где покоятся президенты, участники войн и астронавты, и поднимемся на смотровую площадку Кеннеди-центра.

Далее — самостоятельный отдых. Рекомендуем посетить картинную галерею или один из музеев. Затем отправимся в обратный путь. По дороге будем каждые 2-3 часа делать остановки, чтобы размяться и перекусить.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Капитолия и библиотеки Конгресса ($ 85); осмотр коллекции русского искусства музея Хиллвуд ($ 85); экскурсия по Международному музею шпионажа ($ 95).

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$395
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
  • Билеты в Нью-Йорк и обратно
  • Питание
  • Обязательная медицинская страховка
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты
  • Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
  • Чаевые гиду и водителю
  • Стоимость тура в ноябре и декабре 2024 года составляет $ 370 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения банка Chase, 06:30 / Манхэттен, автобусная остановка напротив Hampton Inn Manhattan, 07:25
Завершение: Бруклин или Манхэттен, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Нью-Йорка

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеБелый домКапитолийВашингтонский кафедральный собор

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