Отправляемся в небольшое путешествие по четырём городам восточного побережья США.Тур начнётся в Принстоне, где, по легенде, родился Индиана Джонс, а также некоторое время жил и преподавал знаменитый Альберт Эйнштейн.Затем вы

посетите Филадельфию, связанную с другим киногероем — Рокки Бальбоа, и уютный речной порт Балтимор. Наконец, вы побываете в самом сердце страны — Вашингтоне, и увидите главные достопримечательности столицы: Белый дом, Капитолий, Пентагон и многие другие знаковые локации.

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.