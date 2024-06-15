Тур начнётся в Принстоне, где, по легенде, родился Индиана Джонс, а также некоторое время жил и преподавал знаменитый Альберт Эйнштейн.
Затем вы
Описание тура
Организационные детали
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.
Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.
Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.
Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.
Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.
Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.
Программа тура по дням
Принстон, Филадельфия, Балтимор
Встретимся в Нью-Йорке и поедем в Принстон, который на заре зарождения страны был столицей и является родиной вымышленного археолога Индианы Джонса. Осмотрим колониальную архитектуру и заглянем в местный университет, где жили и преподавали лауреаты Нобелевской премии, в том числе Альберт Эйнштейн.
Затем поедем в один из старейших городов США — Филадельфию. Здесь тоже когда-то располагалась столица и были приняты Декларация независимости и Конституция страны. Осмотрим главные локации, расположенные в центре, — Колокол свободы, Зал независимости, ратушу, масонскую ложу и другие достопримечательности. Увидим ступени Рокки — лестницу, ведущую к главному входу художественного музея, по которой бегал герой Сильвестра Сталлоне в серии фильмов «Рокки».
Далее направимся в Балтимор. Прогуляемся по речному порту со множеством знаковых мест. Ненадолго заедем в маленький Лас-Вегас — казино в пригороде, где можно ощутить азарт и испытать удачу. Вечером прибудем в Вашингтон, разместимся в отеле и отдохнём.
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в сады Дюпонов ($ 125).
Знакомство с Вашингтоном
Сегодня ближе познакомимся с современной столицей США. Осмотрим все топовые локации Вашингтона: Белый дом, Верховный суд, Капитолий, многочисленные монументы, посвящённые в том числе Аврааму Линкольну, Христофору Колумбу, Мартину Лютеру Кингу и другим важнейшим персонам страны.
Увидим Пентагон, Посольский ряд и кафедральный собор, проедем вдоль Арлингтонского кладбища, где покоятся президенты, участники войн и астронавты, и поднимемся на смотровую площадку Кеннеди-центра.
Далее — самостоятельный отдых. Рекомендуем посетить картинную галерею или один из музеев. Затем отправимся в обратный путь. По дороге будем каждые 2-3 часа делать остановки, чтобы размяться и перекусить.
По желанию и за доплату в этот день: посещение Капитолия и библиотеки Конгресса ($ 85); осмотр коллекции русского искусства музея Хиллвуд ($ 85); экскурсия по Международному музею шпионажа ($ 95).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$395
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
- Билеты в Нью-Йорк и обратно
- Питание
- Обязательная медицинская страховка
- Виза
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты
- Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
- Чаевые гиду и водителю
- Стоимость тура в ноябре и декабре 2024 года составляет $ 370 с человека