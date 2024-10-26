2 дня
Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
Увидеть родину Индианы Джонса и лестницу Рокки Бальбоа и познакомиться с сердцем Соединённых Штатов
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
Завтра в 06:30
16 ноя в 06:30
$395 за человека
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
4 ноя в 06:30
9 дек в 06:30
$1 295 за человека
8 дней
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
Переночевать в отеле-казино, погулять по городу ведьм и встретить 2025 год на шумной Таймс-сквер
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, день, точное время - по догово...
27 дек в 10:00
$2 550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «В декабре»
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