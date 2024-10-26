В декабре – туры в Нью-Йорке

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $395. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
На автобусе
2 дня
Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
Увидеть родину Индианы Джонса и лестницу Рокки Бальбоа и познакомиться с сердцем Соединённых Штатов
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
Завтра в 06:30
16 ноя в 06:30
$395 за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
На автобусе
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
4 ноя в 06:30
9 дек в 06:30
$1 295 за человека
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
На автобусе
8 дней
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
Переночевать в отеле-казино, погулять по городу ведьм и встретить 2025 год на шумной Таймс-сквер
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, день, точное время - по догово...
27 дек в 10:00
$2 550 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Нью-Йорке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
  2. Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
  3. Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Манхеттен
  2. Ниагарский водопад
  3. Уолл-стрит
  4. Таймс-сквер
  5. Центральный парк
  6. Бруклинский мост
Сколько стоит тур в Нью-Йорке в октябре 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 395 до 2 550.
Туры на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «В декабре», цены от $395. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам