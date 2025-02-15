2 дня
Столица и не только: выходные в Принстоне, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне
Увидеть родину Индианы Джонса и лестницу Рокки Бальбоа и познакомиться с сердцем Соединённых Штатов
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
15 фев в 08:00
22 мар в 08:00
$395 за человека
8 дней
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
21 фев в 10:00
28 мар в 10:00
$1575 за человека
2 дня
Тур выходного дня по Новой Англии с поездкой в ведьмин город Салем
Посетить престижные университеты и город отцов-пилигримов и увидеть собор, где венчались Кеннеди
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
22 фев в 10:00
22 мар в 10:00
$395 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «В мае»
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