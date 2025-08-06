Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$720 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 13:00
8 авг в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сан-Франциско, узнайте его историю и секреты. Прокатитесь по самым знаковым местам города на автомобиле Mercedes 300c
Начало: Заберу вас из отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Самое главное»
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