Город холмов, мостов и ветра с океана — это Сан-Франциско! Каждый поворот здесь открывает новую историю, а каждый вид заставляет остановиться и просто смотреть. За один день я покажу вам его самые узнаваемые места и проведу по легендарным кварталам. А затем мы побываем в одном из лучших университетов мира — Стэнфорде.
Описание экскурсии
Маршрут продуман так, чтобы понравиться всем: любителям архитектуры и истории, ценителям городской атмосферы и тем, кого сложно удивить. Вы увидите:
- мост Золотые Ворота — символ города и, пожалуй, один из самых красивых мостов планеты
- набережную залива — место, где воздух пропитан солью, а виды запоминаются навсегда
- район Ноб-Хилл — холм с роскошными отелями и особняками, откуда открываются лучшие панорамы города. Здесь же вас ждут знаменитые «Врата Рая»
- Китайский квартал — ароматы, витрины и уличные вывески, переносящие вас в другой мир
- Итальянский район (Норт-Бич) — уютные улочки, кофейни и пекарни, где витает аромат свежей выпечки
- шоколадную фабрику Ghirardelli — легендарное место, где рождается вкус настоящего счастья
- дворец изящных искусств — архитектурную жемчужину и одно из самых романтичных мест города
- площадь Юнион-сквер — оживлённое сердце Сан-Франциско, где жизнь не замирает ни днём, ни ночью
- Стэнфордский университет — просторный кампус с парками, величественными зданиями и самой большой коллекцией Родена за пределами Парижа
Вы узнаете:
- кто стоял у истоков города и что стало с их домами
- зачем один миллионер построил «забор ненависти»
- где в городе спрятаны уголки Парижа, Рима и Барселоны
- на каких улицах снимались известные голливудские фильмы
- что скрывает самый закрытый мужской клуб в городе
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes 300c или Toyota Sienna
- Стоимость экскурсии указана за 7 часов. Дополнительное время оплачивается из расчёта $75 за час
- По желанию экскурсию можно провести и для большой компании. Детали и стоимость обговорим заранее
Не включено в стоимость
- Парковки и входные билеты (если потребуются)
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Сан-Франциско
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сан-Франциско
Провёл экскурсии для 183 туристов
Я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и
Входит в следующие категории Сан-Франциско
Похожие экскурсии из Сан-Франциско
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
от $445 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.