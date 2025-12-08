Мои заказы

Парк Золотые Ворота – экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 5 экскурсий в категории «Парк Золотые Ворота» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $445. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Все грани Сан-Франциско за один день
На машине
6.5 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $445 за всё до 7 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$720 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    8 декабря 2025
    Три в одном из Сан-Франциско
    Прекрасная экскурсия, дающая полную картину города и окрестностей! Михаил - прекрасный рассказчик, знает город на протяжении уже многих лет, и буквально влюбляет в него. А внесение в рассказ личного опыта и интересных историй дают впечатление реального погружения! Спасибо огромное!!
  • М
    Мила
    11 ноября 2025
    Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
    Отличная экскурсия по винодельням! Хорошая организация, всё во время! Удобная машина. Кирилла посоветую своим друзьям с удовольствием!
  • н
    наталия
    15 октября 2025
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Благодаря Илье мы провели интересный и насыщенный день в Сан Франциско. Мы увидели город с разных смотровых площадок и посетили
    практически все районы города. Илья рассказал нам об историческом прошлом города и помог нам увидеть насколько он многообразен. Если у Вас только один день в Сан Франциско,то советуем заказать обзорнкю экскурсию у Ильи,вы точно не пожалеете!

  • О
    Ольга
    11 октября 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения. Рекомендуем, т. к город понравился на столько, что хочется вернуться.
    Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения
  • Н
    Наталья
    10 октября 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И во многом благодаря Кириллу.
    Он показал нам все самые интересные места города. Кирилл компетентный и интересный гид. Очень удобно и комфортно было передвигаться по городу на его автомобиле. С удовольствием всем рекомендуем!

    Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И
  • L
    Leyla
    29 сентября 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Отличная экскурсия, особенно для первого визита города. Смогли проехаться по всем районам, пешком не пройдешь! рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Кирилл отлично знает и любит Сан-Франциско. После экскурсии город нам понравился гораздо больше, чем после самостоятельного осмотра. Очень комфортный автомобиль.
  • С
    Ст
    5 августа 2025
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Нам очень понравилось. Илья рассказывал о Сан-Франциско с любовью и теплотой, что согревало душу морозным летом🥰 Побывали во всех топовых
    локациях, на всех обзорных площадках, подробно рассказал историю города. Без проблем помог нам с организацией сюрприза для нашего друга, что характеризует Илью как человека отзывчивого и душевного⭐️⭐️⭐️

    Нам очень понравилось. Илья рассказывал о Сан-Франциско с любовью и теплотой, что согревало душу морозным летом🥰Нам очень понравилось. Илья рассказывал о Сан-Франциско с любовью и теплотой, что согревало душу морозным летом🥰Нам очень понравилось. Илья рассказывал о Сан-Франциско с любовью и теплотой, что согревало душу морозным летом🥰Нам очень понравилось. Илья рассказывал о Сан-Франциско с любовью и теплотой, что согревало душу морозным летом🥰Нам очень понравилось. Илья рассказывал о Сан-Франциско с любовью и теплотой, что согревало душу морозным летом🥰
  • П
    Павел
    3 августа 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Весь тур был профессионально организован. Кирилл показал все знаковые места и поделился интересными и не банальными историями кремниевой долины. Четкий тайминг. Комфортные условия поездки. С удовлетворением посоветую друзьям. 👍👍👍
  • А
    Александра
    28 июля 2025
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Это просто великолепная экскурсия, можно сказать лучшая на которой мы были. Хоть мы в Сан-Франциско уже третий раз, но как
    оказалось, мы вообще не видели его и только благодаря Илье мы его узнали и посмотрели. У него просто энциклопедические знания и раскалывает интересно, увлекая в беседу и так и хочется задавать все новые и новые вопросы, на которые всегда есть ответы. Спасибо большое за эту чудесную экскурсию.

  • N
    Nata
    14 июня 2025
    Три в одном из Сан-Франциско
    Очень понравилась экскурсия, насыщенная и интересная. За один день побывали в разных местах и очень многое узнали. Советую обратиться к Михаилу за экскурсией 👍
  • А
    Алла
    15 мая 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    У нас 7 мая с Кириллом была экскурсия по Сан-Франциско. Прилетели мы накануне и пошли исследовать город самостоятельно, чего не
    рекомендую делать. Нам не повезло и впечатления были удручающие. Но все и справил Кирилл. На следующий день, когда была назначена экскурсия, он не просто показал нам город, открыл его с лучшей стороны, но и влюбил в него окончательно, да так, что потом мы еще вернулись в СФ.
    Кирилла рекомендуем от души: современный, интеллигентный гид, и что важно, не сыпет сухими академическими знаниями про город, а дает важную и нужную информацию где-то с юмором, где-то с глубинными знаниями истории и политических наук.
    Спасибо

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Мы остались под большим впечатлением от обзорной экскурсии. Кирилл — прекрасный гид, который увлекательно рассказывает о городе и истории США. Отдельно отметили комфортабельный автомобиль, на котором проходила поездка
  • I
    Irina
    16 апреля 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Всё было отлично. Кирилл - профессионал: пунктуальный, интересно рассказывает, приятен в общении.
  • И
    Игорь
    11 апреля 2025
    Сто лиц Сан-Франциско
    Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй, баек касательно любимого им
    города. Четыре часа экскурсии пролетают незаметно. Рекомендуем, не разочаруетесь. Да, обязательно спросите у Кирилла и о других экскурсиях, например, в Монтерей или Мюирский лес.

    Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историйПунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историйПунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историйПунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй
  • J
    Jurij
    7 апреля 2025
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Спасибо большое за экскурсию по Сан Франциско. Илья - человек энциклопедических знаний. Он дал нам множество полезных советов ещё до
    экскурсии (отель, район города), встретил в аэропорту на своей машине и за короткое время просто влюбил в город туманов. Рекомендуем от всей нашей компании. Спасибо!

  • М
    Михаил
    31 марта 2025
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Илья хороший гид и приятный собеседник. Экскурсия дает понимание о городе, его районах, достопримечательностях, истории.
  • М
    Майра
    4 февраля 2025
    Все грани Сан-Франциско за один день
    У нас был всего один свободный день и мы взяли экскурсию "Все грани Сан-Франциско за один день". После экскурсии с
    Ильей невозможно было не влюбиться в Сан-Франциско. Благодаря хорошо составленному и продуманному до мелочей маршруту, глубокому знанию истории города, нам удалось за день узнать очень много интересного об этом удивительном городе и задокументировать это в виде фотографий и видео:)
    Нас было четверо в группе и все мы в восторге от экскурсии Ильи.
    Если Вам посчастливится быть в Сан-Франциско, то настоятельно рекомендую взять в экскурсоводы Илью

  • С
    София
    27 января 2025
    Три в одном из Сан-Франциско
    Было интересно, вкусно, красиво. Спасибо.
  • А
    Альберт
    25 декабря 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Кирилл прекрасный рассказчик и собеседник.

Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в декабре 2025
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Парк Золотые Ворота" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 445 до 799. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Парк Золотые Ворота», 138 ⭐ отзывов, цены от $445. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль