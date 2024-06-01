И Илья Все грани Сан-Франциско за один день читать дальше решили познакомиться с городом с профессионалом, свой выбор остановили на экскурсии Ильи. Очень рады, что выбрали именно его. За день осмотрели абсолютно весь Сан-Франциско, побывали в интересный местах, которые сами бы вряд ли нашли. Экскурсия проходила в комфортном темпе, с остановками, никакого «галопам по Европам». Было время и на фотки, и на сувениры, и на вкусный кофе. Последнее, для Америки особенно актуально. По шкале от «не пожалели» до «очень понравилось» ставим твердую «очень понравилось». Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз

Г Галина Сто лиц Сан-Франциско Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со знанием рассказывал о городе, даже потратил дополнительно полчаса на экскурсию. Мы остались очень довольны и благодарны.

А Альмира Сто лиц Сан-Франциско Благодарим Кирилла за экскурсию, комфортабельное авто, вода, и много интересных фактов о Сан Франциско!

К Катя Все грани Сан-Франциско за один день Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.

И Ирина Сто лиц Сан-Франциско Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много интересного. Они влюбились в Сан Франциско и хотели бы посетить его еще!

М Михаил Все грани Сан-Франциско за один день читать дальше мы посмотрели Сан-Франциско от А до Я! Все самые знаковые места Илья охватил на 1000%! Если вы собираетесь в Сан-Франциско от его экскурсии останетесь под большим впечатлением! Друзья, всем доброго дня! Рекомендую Илья, как большого профессионала своего дела! Экскурсия на +5! Превзошла все наши ожидания! За один день

Е Елена Кремниевая долина - зона высоких технологий Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .

Н Николай Кремниевая долина - зона высоких технологий На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!