1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
«Самый большой городской парк Америки – Golden Gate Park, аллеи которого приведут вас к берегу Тихого океана»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сто лиц Сан-Франциско
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
«Полюбовавшись фауной мегаполиса, прогуляемся по шикарной набережной района Марина и дойдём до парка Пресидио»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$399 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
«После вы увидите два кампуса Facebook в городке Менло-Парк»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
«Самый первый и самый любимый парк американцев»
10 июня в 18:00
11 июня в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья1 июня 2024Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
- ГГалина17 мая 2024Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со знанием рассказывал о городе, даже потратил дополнительно полчаса на экскурсию. Мы остались очень довольны и благодарны.
- ААльмира7 апреля 2024Благодарим Кирилла за экскурсию, комфортабельное авто, вода, и много интересных фактов о Сан Франциско!
- ККатя29 февраля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
- ИИрина17 февраля 2024Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много интересного. Они влюбились в Сан Франциско и хотели бы посетить его еще!
- ММихаил22 октября 2023Друзья, всем доброго дня! Рекомендую Илья, как большого профессионала своего дела! Экскурсия на +5! Превзошла все наши ожидания! За один день
- ЕЕлена12 сентября 2023Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
- ННиколай11 августа 2023На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
- РРаиса25 июля 2023Были на экскурсии по Кремниевой долине 19.07.2023 в составе двух взрослых и двух подростков. Экскурсия достаточно объемная, но за счёт
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Парки»
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