Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
«На небольшой ферме делают оливковое масло и больше десяти сортов вин»
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Начало: Сан-Франциско
«Именно здесь появились первые винодельни штата и началась история вин, которые позже смогли конкурировать с французскими»
$1200 за всё до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Побывать на винодельнях, попробовать местные сорта и познакомиться с секретами производства (18+)
Начало: По договорённости
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
$800 за всё до 6 чел.
- ММила11 ноября 2025Отличная экскурсия по винодельням! Хорошая организация, всё во время! Удобная машина. Кирилла посоветую своим друзьям с удовольствием!
- ДДарья24 марта 2024Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
- ААнтон22 марта 2024Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
- ММихаил13 мая 2021Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
- ННиколай22 января 2020Замечательная экскурсия для ознакомления с окрестностями Сан-Франциско с гастрономической точки зрения. Отличные устрицы и вино. Замечательные окружающие ландшафты. Кирилл приятный
- ЮЮрий28 октября 2019Долина реки Напа и Сонома,давно манили нас своими живописными "Средиземноморскими" видами и конечно расположенными там винодельнями. Нам повезло с гидом,
- ВВиталия23 октября 2019Очень понравилась экскурсия Кирилла! Мы сами живем не первый год в Сан-Франциско, но узнали очень много нового. За один день
- MMikhail2 мая 2019Замечательная экскурсия, особенно поразило шампанское, приготовленное по оригинальной технологии из меда и было здорово сидеть в устричном кафе и ест свежайших устриц!
- ААлександра29 января 2019Пожалуй, это была лучшая экскурсия по качеству, маршруту и впечатлениям в Калифорнии. Сразу оговорюсь, что наша семья в возрасте от
- ООлег22 июля 2018Кирилл прибыл вовремя на шикарной машине. Очень интересно рассказывал и о самом городе и окрестностях. Хорошо подобран маршрут. Мы с
