Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Бронкс — район к северу от Манхэттена, место рождения музыки в стиле рэп и хип-хоп. Бронкс — это смешение культур и разнообразие живописных ландшафтов.
Среди достопримечательностей 🏛️ можно отметить зоопарк Бронкса, ботанический сад, портовый район Сити Айленд.
Начало и место завершения
🚩 Washington
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
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