Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

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Бронкс с посещением Зоопарка и Ботанического Сада

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Бронкс с посещением Зоопарка и Ботанического Сада
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $700 за человека

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Бронкс с посещением Зоопарка и Ботанического Сада
Бронкс — район к северу от Манхэттена, место рождения музыки в стиле рэп и хип-хоп. Бронкс — это смешение культур и разнообразие живописных ландшафтов.
Среди достопримечательностей 🏛️ можно отметить зоопарк Бронкса, ботанический сад, портовый район Сити Айленд.
Начало и место завершения
🚩 Washington

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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