Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Бронкс — район к северу от Манхэттена, место рождения музыки в стиле рэп и хип-хоп. Бронкс — это смешение культур и разнообразие живописных ландшафтов.

Среди достопримечательностей 🏛️ можно отметить зоопарк Бронкса, ботанический сад, портовый район Сити Айленд.