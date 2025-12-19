Нурекское водохранилище называют одним из самых живописных мест в стране: вы увидите бескрайние бирюзовые воды в обрамлении горных вершин. Погуляете по берегу или прокатитесь на лодке в погожий день.
Узнаете, как вода становится источником не только энергии для городов, но и вдохновения для каждого, кто сюда приезжает.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Душанбе
Дорога к Нуреку идёт через горные перевалы. По пути открываются прекрасные виды и небольшие горные посёлки.
11:00 — Нурекское водохранилище
Огромный искусственный водоём с бирюзовой водой, окружённый горами. Здесь можно сделать эффектные фотографии, насладиться тишиной и красотой горных пейзажей. При хорошей погоде — прокатиться на лодке (по желанию). Мы расскажем о людях, создавших это грандиозное озеро, местной ГЭС и их значении для страны.
12:30 — обед (по желанию)
13:30 — свободное время: отдых у воды, фотосессия или короткая прогулка по окрестностям
15:00 — отъезд обратно в Душанбе.
16:30 — прибытие в город
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, прогулка на лодке
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию)
- Особая физическая подготовка не требуется, но дорога к водохранилищу по серпантину может утомлять
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому
Входит в следующие категории Душанбе
