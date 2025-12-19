Нурекское водохранилище называют одним из самых живописных мест в стране: вы увидите бескрайние бирюзовые воды в обрамлении горных вершин. Погуляете по берегу или прокатитесь на лодке в погожий день. Узнаете, как вода становится источником не только энергии для городов, но и вдохновения для каждого, кто сюда приезжает.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Душанбе

Дорога к Нуреку идёт через горные перевалы. По пути открываются прекрасные виды и небольшие горные посёлки.

11:00 — Нурекское водохранилище

Огромный искусственный водоём с бирюзовой водой, окружённый горами. Здесь можно сделать эффектные фотографии, насладиться тишиной и красотой горных пейзажей. При хорошей погоде — прокатиться на лодке (по желанию). Мы расскажем о людях, создавших это грандиозное озеро, местной ГЭС и их значении для страны.

12:30 — обед (по желанию)

13:30 — свободное время: отдых у воды, фотосессия или короткая прогулка по окрестностям

15:00 — отъезд обратно в Душанбе.

16:30 — прибытие в город

Организационные детали