Алауддинские озёра — настоящая жемчужина Фанских гор. Вы увидите, как бирюзовая вода меняет оттенки в зависимости от солнца и погоды. Пройдёте по живописным тропам, насладитесь тишиной и спокойствием, оцените величие горных вершин. И услышите истории и легенды, которыми издавна окружены эти места.

6:00 — выезд из Душанбе

Мы заберём вас из гостиницы и отправимся в Айни на комфортабельном минивэне.

9:00 — Айни

Пересядем на джипы и отправимся в путь по горной дороге с серпантинами и потрясающими видами. По пути можем сделать несколько фото-пауз.

11:00 — старт пешего маршрута

Вас ждёт около 1 часа прогулки по живописной тропе.

12:00 — озёра Алауддин

Вы увидите главное бирюзовое озеро и два маленьких — каждое со своим оттенком воды.

12:30 — обед-пикник у озера

Устроим обед на природе с видом на горные вершины (перекус берите с собой).

13:30 — свободное время

Вы сможете прогуляться вдоль берега, пофотографироваться, отдохнуть у воды.

15:30 — выезд из Алауддина

Спуск вниз, затем дорога на джипах до Айни.

~ 18:30 — дорога из Айни в Душанбе

Пересядем в минивэн и отправимся обратно в город.

~ 21:30 — прибытие в Душанбе

После экскурсии мы привезём вас в гостиницу.

И конечно

Мы расскажем легенды, связанные с озёрами, и мифы, которыми горные народы объясняли красоту этого места

Обсудим, как живут люди в Айни и окрестных кишлаках, чем отличается их уклад и традиции

Вы услышите о редкой флоре и фауне региона и узнаете, почему Фанские горы называют «сердцем туристического Таджикистана»

Организационные детали