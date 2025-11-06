Алауддинские озёра — настоящая жемчужина Фанских гор. Вы увидите, как бирюзовая вода меняет оттенки в зависимости от солнца и погоды. Пройдёте по живописным тропам, насладитесь тишиной и спокойствием, оцените величие горных вершин. И услышите истории и легенды, которыми издавна окружены эти места.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Душанбе
Мы заберём вас из гостиницы и отправимся в Айни на комфортабельном минивэне.
9:00 — Айни
Пересядем на джипы и отправимся в путь по горной дороге с серпантинами и потрясающими видами. По пути можем сделать несколько фото-пауз.
11:00 — старт пешего маршрута
Вас ждёт около 1 часа прогулки по живописной тропе.
12:00 — озёра Алауддин
Вы увидите главное бирюзовое озеро и два маленьких — каждое со своим оттенком воды.
12:30 — обед-пикник у озера
Устроим обед на природе с видом на горные вершины (перекус берите с собой).
13:30 — свободное время
Вы сможете прогуляться вдоль берега, пофотографироваться, отдохнуть у воды.
15:30 — выезд из Алауддина
Спуск вниз, затем дорога на джипах до Айни.
~ 18:30 — дорога из Айни в Душанбе
Пересядем в минивэн и отправимся обратно в город.
~ 21:30 — прибытие в Душанбе
После экскурсии мы привезём вас в гостиницу.
И конечно
- Мы расскажем легенды, связанные с озёрами, и мифы, которыми горные народы объясняли красоту этого места
- Обсудим, как живут люди в Айни и окрестных кишлаках, чем отличается их уклад и традиции
- Вы услышите о редкой флоре и фауне региона и узнаете, почему Фанские горы называют «сердцем туристического Таджикистана»
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном минивэне и поездка на джипах
- Пеший маршрут — около 1 часа в одну сторону, подходит для туристов с нормальной физической подготовкой
- Можно брать с собой детей старше 7 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
6 ноя 2025
Невероятной красоты экскурсия, очень рекомендую любителям природы и активного отдыха! Очень вежливые и внимательные ребята, было приятно и комфортно проводить весь день в их компании! Пешая прогулка по горам восторг! Дорога очень к горам атмосферно и увлекательно! Остались очень довольны! Будет возможность, вернёмся ещё 🙌
