Алауддин: озёра цвета неба

Ощутить магию гор и насладиться невероятными пейзажами в поездке из Душанбе
Алауддинские озёра — настоящая жемчужина Фанских гор. Вы увидите, как бирюзовая вода меняет оттенки в зависимости от солнца и погоды. Пройдёте по живописным тропам, насладитесь тишиной и спокойствием, оцените величие горных вершин. И услышите истории и легенды, которыми издавна окружены эти места.
Описание экскурсии

6:00 — выезд из Душанбе

Мы заберём вас из гостиницы и отправимся в Айни на комфортабельном минивэне.

9:00 — Айни

Пересядем на джипы и отправимся в путь по горной дороге с серпантинами и потрясающими видами. По пути можем сделать несколько фото-пауз.

11:00 — старт пешего маршрута

Вас ждёт около 1 часа прогулки по живописной тропе.

12:00 — озёра Алауддин

Вы увидите главное бирюзовое озеро и два маленьких — каждое со своим оттенком воды.

12:30 — обед-пикник у озера

Устроим обед на природе с видом на горные вершины (перекус берите с собой).

13:30 — свободное время

Вы сможете прогуляться вдоль берега, пофотографироваться, отдохнуть у воды.

15:30 — выезд из Алауддина

Спуск вниз, затем дорога на джипах до Айни.

~ 18:30 — дорога из Айни в Душанбе

Пересядем в минивэн и отправимся обратно в город.

~ 21:30 — прибытие в Душанбе

После экскурсии мы привезём вас в гостиницу.

И конечно

  • Мы расскажем легенды, связанные с озёрами, и мифы, которыми горные народы объясняли красоту этого места
  • Обсудим, как живут люди в Айни и окрестных кишлаках, чем отличается их уклад и традиции
  • Вы услышите о редкой флоре и фауне региона и узнаете, почему Фанские горы называют «сердцем туристического Таджикистана»

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном минивэне и поездка на джипах
  • Пеший маршрут — около 1 часа в одну сторону, подходит для туристов с нормальной физической подготовкой
  • Можно брать с собой детей старше 7 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому
гостю. Предлагаем разнообразные экскурсии: от культурных и исторических до приключенческих в самых удалённых уголках страны, включая знаменитый Памир. Наши гиды — настоящие знатоки страны, которые с удовольствием поделятся своими знаниями, а также обеспечат комфорт и безопасность в ходе всего путешествия. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать Таджикистан, ощутить его гостеприимство и незабываемую атмосферу!

Отзывы и рейтинг

Андрей
Андрей
6 ноя 2025
Невероятной красоты экскурсия, очень рекомендую любителям природы и активного отдыха! Очень вежливые и внимательные ребята, было приятно и комфортно проводить весь день в их компании! Пешая прогулка по горам восторг! Дорога очень к горам атмосферно и увлекательно! Остались очень довольны! Будет возможность, вернёмся ещё 🙌
