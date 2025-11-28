Озеро Искандеркуль — одно из самых живописных и загадочных мест Таджикистана. Здесь царит особая атмосфера, а под бирюзовой гладью будто прячутся тайны. Вы насладитесь природой, полюбуетесь горами, водопадом и ещё одним озером — Змеиным, загадаете заветное желание. И конечно, мы посидим у костра и обсудим историю этого места.

Описание экскурсии

Анзобский перевал

Вас ждёт живописный путь: прекрасные виды на Фанские горы, скалы, туннель Истиклол. Мы обязательно остановимся в самых красивых точках, чтобы сделать фото.

Искандеркуль

Озеро треугольной формы окружено пятитысячниками — вы полюбуетесь цветом воды, насладитесь тишиной, прогуляетесь вдоль берега. И узнаете, почему озеро названо в честь Александра Македонского, какие тайны и легенды его окружают.

Змеиное озеро

Прогуляемся к небольшому ледниковому озеру, обсудим, почему местные не боятся змей. Мы покажем вам точку, с которой открывается удивительная панорама — два озера, окружённые горами.

Водопад Фанская Ниагара

Вы насладитесь падающими с высоты потоками воды, а мы покажем надпись «Рускiе, 1870» на скале и поделимся историями об экспедиции Федченко. А затем подойдём к древней арче, где путешественники оставляют ленты — на удачу и на память.

А в завершение — устроим чаепитие у костра

Мы угостим вас местными лепёшками, сухофруктами. И расскажем о жизни горных жителей: какие у нас традиции, как мы встречаем гостей, и почему горный чай — это не просто напиток, а часть культуры.

Организационные детали