Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Озеро Искандеркуль — одно из самых живописных и загадочных мест Таджикистана. Здесь царит особая атмосфера, а под бирюзовой гладью будто прячутся тайны.
Вы насладитесь природой, полюбуетесь горами, водопадом и ещё одним озером — Змеиным, загадаете заветное желание. И конечно, мы посидим у костра и обсудим историю этого места.
Описание экскурсии
Анзобский перевал
Вас ждёт живописный путь: прекрасные виды на Фанские горы, скалы, туннель Истиклол. Мы обязательно остановимся в самых красивых точках, чтобы сделать фото.
Искандеркуль
Озеро треугольной формы окружено пятитысячниками — вы полюбуетесь цветом воды, насладитесь тишиной, прогуляетесь вдоль берега. И узнаете, почему озеро названо в честь Александра Македонского, какие тайны и легенды его окружают.
Змеиное озеро
Прогуляемся к небольшому ледниковому озеру, обсудим, почему местные не боятся змей. Мы покажем вам точку, с которой открывается удивительная панорама — два озера, окружённые горами.
Водопад Фанская Ниагара
Вы насладитесь падающими с высоты потоками воды, а мы покажем надпись «Рускiе, 1870» на скале и поделимся историями об экспедиции Федченко. А затем подойдём к древней арче, где путешественники оставляют ленты — на удачу и на память.
А в завершение — устроим чаепитие у костра
Мы угостим вас местными лепёшками, сухофруктами. И расскажем о жизни горных жителей: какие у нас традиции, как мы встречаем гостей, и почему горный чай — это не просто напиток, а часть культуры.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном седане Aeolus Yixuan или аналогичном. Если необходимо детское кресло, обязательно сообщите заранее
Время в пути в одну сторону — около 3 часов. Маршрут не требует специальной подготовки, прогулки короткие — до водопада около 20 мин, до Змеиного озера — 10–15 мин
Поездка подходит для взрослых и детей старше 3 лет
В стоимость включен пикник, дополнительно оплачивается вход на территорию турбазы — около 10 сомони за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Рустам — ваша команда гидов в Душанбе
Я влюблён в природу, культуру и гостеприимство нашей страны. С 2023 я с коллегами провожу авторские экскурсии по живописным уголкам Памира и Фанских гор, древним городам и культурным центрам Таджикистана, читать дальше
к озеру Искандеркуль.
Наша цель — показать Таджикистан таким, каким вы его не увидите в путеводителях: с душой, историей и настоящим восточным колоритом. В наших маршрутах сочетаются приключения, комфорт и знакомство с настоящей жизнью местных жителей.
Будем рады разделить с вами свои знания, любовь к путешествиям и создать незабываемое приключение, о котором вы будете вспоминать с теплом!