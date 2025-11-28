Мои заказы

Из Душанбе - на Искандеркуль

Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Озеро Искандеркуль — одно из самых живописных и загадочных мест Таджикистана. Здесь царит особая атмосфера, а под бирюзовой гладью будто прячутся тайны.

Вы насладитесь природой, полюбуетесь горами, водопадом и ещё одним озером — Змеиным, загадаете заветное желание. И конечно, мы посидим у костра и обсудим историю этого места.
Описание экскурсии

Анзобский перевал

Вас ждёт живописный путь: прекрасные виды на Фанские горы, скалы, туннель Истиклол. Мы обязательно остановимся в самых красивых точках, чтобы сделать фото.

Искандеркуль

Озеро треугольной формы окружено пятитысячниками — вы полюбуетесь цветом воды, насладитесь тишиной, прогуляетесь вдоль берега. И узнаете, почему озеро названо в честь Александра Македонского, какие тайны и легенды его окружают.

Змеиное озеро

Прогуляемся к небольшому ледниковому озеру, обсудим, почему местные не боятся змей. Мы покажем вам точку, с которой открывается удивительная панорама — два озера, окружённые горами.

Водопад Фанская Ниагара

Вы насладитесь падающими с высоты потоками воды, а мы покажем надпись «Рускiе, 1870» на скале и поделимся историями об экспедиции Федченко. А затем подойдём к древней арче, где путешественники оставляют ленты — на удачу и на память.

А в завершение — устроим чаепитие у костра

Мы угостим вас местными лепёшками, сухофруктами. И расскажем о жизни горных жителей: какие у нас традиции, как мы встречаем гостей, и почему горный чай — это не просто напиток, а часть культуры.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане Aeolus Yixuan или аналогичном. Если необходимо детское кресло, обязательно сообщите заранее
  • Время в пути в одну сторону — около 3 часов. Маршрут не требует специальной подготовки, прогулки короткие — до водопада около 20 мин, до Змеиного озера — 10–15 мин
  • Поездка подходит для взрослых и детей старше 3 лет
  • В стоимость включен пикник, дополнительно оплачивается вход на территорию турбазы — около 10 сомони за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам
Рустам — ваша команда гидов в Душанбе
Я влюблён в природу, культуру и гостеприимство нашей страны. С 2023 я с коллегами провожу авторские экскурсии по живописным уголкам Памира и Фанских гор, древним городам и культурным центрам Таджикистана,
читать дальше

к озеру Искандеркуль. Наша цель — показать Таджикистан таким, каким вы его не увидите в путеводителях: с душой, историей и настоящим восточным колоритом. В наших маршрутах сочетаются приключения, комфорт и знакомство с настоящей жизнью местных жителей. Будем рады разделить с вами свои знания, любовь к путешествиям и создать незабываемое приключение, о котором вы будете вспоминать с теплом!

