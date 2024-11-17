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и познавательно. Али отличный рассказчик и собеседник. Мы узнали много нового. По дороге виды на горы это нечто! Они такие разные и даже разноцветные! Озеро лазурное. Чистое. Очень красивое. Спасибо огромное Али за прекрасный день!!! и отдельное спасибо водителю. К сожалению, не спросила его имя. Это асс своего дела. Так аккуратно и деликатно и в то же время быстро ездить- это большое мастерство!!! С ним совсем не страшно, хотя горные дороги - это нечто! (организаторы, добавьте пжлст имя водителя) … от всей души Всем советую съездить. Насладиться красотой природы, надышаться горным воздухом, почувствовать адреналин, стоя на решетке над/рядом с водопадом или взбираясь на высокие камни для фото. Хотела добавить фото этой красоты, но к сожалению не получилось. Поезжайте сами… не пожалеете!!!