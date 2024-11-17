3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
26 дек в 08:30
€193 за всё до 3 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
150€128 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис17 ноября 2024Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
- ССветлана1 ноября 2024Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.
- ООлеся28 октября 2024У нас была экскурсия по Душанбе с Гулей, 27.10.24. Абсолютно незаметно пролетели три часа хождения по замечательному городу. Экскурсовод обладает
- ЕЕвгений21 октября 2024Очень достойная экскурсия. Великолепные горы, пейзажи, водопад, горные реки, озера. Природа безумно понравилась. Всем советуем эту поездку.
- ТТатьяна23 сентября 2024Желательно больше информации по всему маршруту о том, что по пути следования находится, месторождения, горнолыжная база и т. д. в целом все прошло хорошо.
- ТТатьяна18 сентября 2024Мы ездили на экскурсию с гидом Али. Просто потрясающе!!! И горы и озера и водопад и сам гид. Очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Популярные места»
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