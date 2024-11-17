Главные экскурсионные места в Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Душанбе на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гуляем по Душанбе
Пешая
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
45 за всё до 10 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
26 дек в 08:30
193 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Душанбе
На машине
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
150128 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    17 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
  • С
    Светлана
    1 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.
  • О
    Олеся
    28 октября 2024
    Гуляем по Душанбе
    У нас была экскурсия по Душанбе с Гулей, 27.10.24. Абсолютно незаметно пролетели три часа хождения по замечательному городу. Экскурсовод обладает
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    прекрасными знаниями и любовью своего города, на все наши вопросы были получены ответы. Гуля показала нам основные достопримечательности Душанбе. Помимо этого, Гуля прекрасный, легкий в общении человек. Рекомендуем однозначно!

  • Е
    Евгений
    21 октября 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень достойная экскурсия. Великолепные горы, пейзажи, водопад, горные реки, озера. Природа безумно понравилась. Всем советуем эту поездку.
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Желательно больше информации по всему маршруту о том, что по пути следования находится, месторождения, горнолыжная база и т. д. в целом все прошло хорошо.
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Мы ездили на экскурсию с гидом Али. Просто потрясающе!!! И горы и озера и водопад и сам гид. Очень интересно
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    и познавательно. Али отличный рассказчик и собеседник. Мы узнали много нового. По дороге виды на горы это нечто! Они такие разные и даже разноцветные! Озеро лазурное. Чистое. Очень красивое. Спасибо огромное Али за прекрасный день!!! и отдельное спасибо водителю. К сожалению, не спросила его имя. Это асс своего дела. Так аккуратно и деликатно и в то же время быстро ездить- это большое мастерство!!! С ним совсем не страшно, хотя горные дороги - это нечто! (организаторы, добавьте пжлст имя водителя) … от всей души Всем советую съездить. Насладиться красотой природы, надышаться горным воздухом, почувствовать адреналин, стоя на решетке над/рядом с водопадом или взбираясь на высокие камни для фото. Хотела добавить фото этой красоты, но к сожалению не получилось. Поезжайте сами… не пожалеете!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в декабре 2024
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