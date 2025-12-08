Мои заказы

Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»

Пройти по долине Чилдухтарон и почувствовать единство природы, истории и культуры
Горы Таджикистана хранят легенду о сорока девушках, превратившихся в камень, чтобы сохранить честь и свободу.

В поездке из Душанбе вы побываете в ущельях и на панорамных площадках, чтобы увидеть легендарные скальные фигуры.

Изучите древние предания и жизнь горных жителей — и прочувствуете единство природы, мифа и культуры.
Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»© Мухаммад
Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»© Мухаммад
Из Душанбе - к мистическим скалам «Сорок девушек»© Мухаммад

Описание экскурсии

5:30 — выезд из Душанбе

Ранний старт, чтобы использовать весь день максимально продуктивно. По пути вы насладитесь горными пейзажами и свежим воздухом.

8:30 — короткая остановка (фотопауза)

Первый перевал или смотровая площадка. Возможность сделать первые атмосферные кадры и размяться после дороги.

10:00 — прибытие в Чилдухтарон

Начало знакомства с Долиной сорока девушек. Экскурсия к скальным образованиям, обсуждение легенды, её значения и символики.

11:30 — подъём к панорамным площадкам

Прогулка к точкам с лучшими видами на долину.

13:00 — пикник на природе

Пикник с традиционными блюдами на фоне каменных утёсов. Возможность отдохнуть, пообщаться и насладиться видами Фанских гор.

14:00 — прогулка по ущелью и окрестностям

Изучение геологических особенностей долины, интересных скальных форм и священных мест. Разговор о взаимосвязи природы и легенд.

15:30 — посещение деревни

Знакомство с бытом горцев, возможность попробовать местные лакомства и понаблюдать за традициями.

16:30 — отдых на смотровой площадке

Краткая остановка для фотографий и последних впечатлений перед дорогой домой.

17:00 — обратная дорога в Душанбе

20:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет
  • Короткие прогулки по горам (1–2 км) не требуют специальной подготовки
  • При наличии медицинских ограничений сообщите заранее
  • С вами поедет один из наших гидов

В стоимость входит

  • Трансфер Душанбе – Чилдухтарон – Душанбе (комфортабельный транспорт с кондиционером)
  • Питание

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания в Душанбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому
читать дальше

гостю. Предлагаем разнообразные экскурсии: от культурных и исторических до приключенческих в самых удалённых уголках страны, включая знаменитый Памир. Наши гиды — настоящие знатоки страны, которые с удовольствием поделятся своими знаниями, а также обеспечат комфорт и безопасность в ходе всего путешествия. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать Таджикистан, ощутить его гостеприимство и незабываемую атмосферу!

Входит в следующие категории Душанбе

Похожие экскурсии из Душанбе

Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
9 дек в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Душанбе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Душанбе