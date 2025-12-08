Пройти по долине Чилдухтарон и почувствовать единство природы, истории и культуры
Горы Таджикистана хранят легенду о сорока девушках, превратившихся в камень, чтобы сохранить честь и свободу.
В поездке из Душанбе вы побываете в ущельях и на панорамных площадках, чтобы увидеть легендарные скальные фигуры.
Изучите древние предания и жизнь горных жителей — и прочувствуете единство природы, мифа и культуры.
Описание экскурсии
5:30 — выезд из Душанбе
Ранний старт, чтобы использовать весь день максимально продуктивно. По пути вы насладитесь горными пейзажами и свежим воздухом.
8:30 — короткая остановка (фотопауза)
Первый перевал или смотровая площадка. Возможность сделать первые атмосферные кадры и размяться после дороги.
10:00 — прибытие в Чилдухтарон
Начало знакомства с Долиной сорока девушек. Экскурсия к скальным образованиям, обсуждение легенды, её значения и символики.
11:30 — подъём к панорамным площадкам
Прогулка к точкам с лучшими видами на долину.
13:00 — пикник на природе
Пикник с традиционными блюдами на фоне каменных утёсов. Возможность отдохнуть, пообщаться и насладиться видами Фанских гор.
14:00 — прогулка по ущелью и окрестностям
Изучение геологических особенностей долины, интересных скальных форм и священных мест. Разговор о взаимосвязи природы и легенд.
15:30 — посещение деревни
Знакомство с бытом горцев, возможность попробовать местные лакомства и понаблюдать за традициями.
16:30 — отдых на смотровой площадке
Краткая остановка для фотографий и последних впечатлений перед дорогой домой.
17:00 — обратная дорога в Душанбе
20:00 — прибытие в город
Организационные детали
Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет
Короткие прогулки по горам (1–2 км) не требуют специальной подготовки
При наличии медицинских ограничений сообщите заранее
С вами поедет один из наших гидов
В стоимость входит
Трансфер Душанбе – Чилдухтарон – Душанбе (комфортабельный транспорт с кондиционером)
Питание
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания в Душанбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому читать дальше
гостю. Предлагаем разнообразные экскурсии: от культурных и исторических до приключенческих в самых удалённых уголках страны, включая знаменитый Памир. Наши гиды — настоящие знатоки страны, которые с удовольствием поделятся своими знаниями, а также обеспечат комфорт и безопасность в ходе всего путешествия. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать Таджикистан, ощутить его гостеприимство и незабываемую атмосферу!