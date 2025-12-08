Горы Таджикистана хранят легенду о сорока девушках, превратившихся в камень, чтобы сохранить честь и свободу. В поездке из Душанбе вы побываете в ущельях и на панорамных площадках, чтобы увидеть легендарные скальные фигуры. Изучите древние предания и жизнь горных жителей — и прочувствуете единство природы, мифа и культуры.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

5:30 — выезд из Душанбе

Ранний старт, чтобы использовать весь день максимально продуктивно. По пути вы насладитесь горными пейзажами и свежим воздухом.

8:30 — короткая остановка (фотопауза)

Первый перевал или смотровая площадка. Возможность сделать первые атмосферные кадры и размяться после дороги.

10:00 — прибытие в Чилдухтарон

Начало знакомства с Долиной сорока девушек. Экскурсия к скальным образованиям, обсуждение легенды, её значения и символики.

11:30 — подъём к панорамным площадкам

Прогулка к точкам с лучшими видами на долину.

13:00 — пикник на природе

Пикник с традиционными блюдами на фоне каменных утёсов. Возможность отдохнуть, пообщаться и насладиться видами Фанских гор.

14:00 — прогулка по ущелью и окрестностям

Изучение геологических особенностей долины, интересных скальных форм и священных мест. Разговор о взаимосвязи природы и легенд.

15:30 — посещение деревни

Знакомство с бытом горцев, возможность попробовать местные лакомства и понаблюдать за традициями.

16:30 — отдых на смотровой площадке

Краткая остановка для фотографий и последних впечатлений перед дорогой домой.

17:00 — обратная дорога в Душанбе

20:00 — прибытие в город

Организационные детали

Программа подходит для взрослых и детей от 6 лет

Короткие прогулки по горам (1–2 км) не требуют специальной подготовки

При наличии медицинских ограничений сообщите заранее

С вами поедет один из наших гидов

В стоимость входит