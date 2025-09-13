Найдено 3 экскурсии в категории « По Таджикистану » в Душанбе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Лучший выбор К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара €220 за всё до 4 чел. На машине 9 часов Групповая до 20 чел. Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены) Начало: На ул. Бухоро в Душанбе Расписание: в воскресенье в 08:00 и 17:00 €30 за человека На машине 12 часов Индивидуальная до 5 чел. Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников Начало: По месту вашего проживания €230 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Душанбе

