Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены)
Начало: На ул. Бухоро в Душанбе
Расписание: в воскресенье в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€230 за всё до 5 чел.
