1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
€179 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в солнечный Душанбе: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Душанбе пешком и на общественном транспорте, посетите главные достопримечательности и узнайте больше о культуре и истории Таджикистана
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Катание на сапах на Нурекском водохранилище
Насладитесь катанием на сапах на Нурекском водохранилище. Проедем через Вахдат, попробуем местные лепёшки и пообедаем на берегу
Начало: На улице Бухоро
Завтра в 17:00
11 июля в 09:30
€180 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 июня 2024Очень интересная экскурсия к озеру. По дороге остановились полюбоваться видами перевала. Посетили пещеру Македонского, прошли к водопаду, Змеиному озеру. Озеро
- ЮЮрий18 июня 2024Шикарная поездка была! Другими словами не описать. Ака Ниёзкул великолепный рассказчик и любитель Ходжи Насреддина. Акрам отличный водитель и тоже дал
- ИИгорь15 июня 2024Экскурсия нам понравилась. Озеро красивое. Но особенно впечатляет водопад, действительно маленькая Ниагара:) Экскурсовод рассказал нам много разного и интересного. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «На выходные»
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