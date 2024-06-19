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много полезной информации. Спасибо им огромное! Ну а горы и реки Таджикистана, и озеро Искандеркуль просто прекрасны! Фанский водопад тоже впечатлил. Мощь. Энергетика зашкаливает! Обязательно приедем ещё. Всем рекомендую!