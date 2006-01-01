Вы начнете эту увлекательную экскурсию ⛳ с посещения дворца Банг Па Ин. Королевский дворец Банг Па-Ин на берегу реки Чао Прайя в тайской провинции Аюттайя был построен в шестнадцатом веке и являлся летней резиденцией Короля Рамы V, который считается самым великим правителем Таиланда за всю историю 📖 страны и почитается почти также, как и сам Будда. Построен он был специально для того, чтобы Рама V мог принимать европейских посланников и правителей в более привычной для последних обстановке. Именно поэтому Банг-Па Ин меньше всего похож на классические тайские дворцы.

После посещения Банг Па Ин Вы отправитесь знакомиться с наследием древних времен бывшей столицы ⭐️ Королевства Сиам Айюттайи. Этот великой город 🏙️ во главе растущей империи появился в 1350 году. Познав рассвет и славу, прошедшую через века, прекратил свое существование под натиском заклятых врагов-бирманцев в 1767 году. Просуществовав 417 лет, он уступил место новой тайской эпохе Ратанокосин, существующей и поныне, и новой столице — Бангкоку. По оценкам современников Аюттайя являлась самым красивым городом Юго-Восточной Азии.

Согласно легендам когда-то ступы и храмы города были одеты в золото и украшены драгоценными камнями, а изваяния Будды, отлитые из золота, отражались в лазурном небе и были так прекрасны и величественны, что вызвали зависть Богов, и тогда разгневанные Боги наслали на красавицу Аюттайю голод, войны и разрушения. Русский гид расскажет Вам подробнее о том как роскошный богатый город — столица Сиама, превратился в руины.

В 1991 году, Аюттайя была признана ЮНЕСКО всемирным достоянием. Благодаря граммотной работе компетентного русского гида, эта экскурсия станет настоящим украшением Вашей поездки в Таиланд.