1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
«Экскурсия в Королевский дворец, где величие и роскошь древних резиденций монархов соседствует с тишиной и спокойствием священных пространств»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
«Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды — первый дворец представителей династии Рама, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
«Дополнительные расходы: билеты во дворец — 500 бат с человека, прогулка по каналам — 1500 бат с лодки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
«Королевский дворец и Министерство обороны»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«Большой Королевский Дворец и храм Изумрудного Будды»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
«10:00 — Знакомимся с нашим тайским сопровождающим и отправляемся изучать Большой Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды»
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
«Большой королевский дворец и храм Изумрудного Будды, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
«Исследовать Большой Королевский дворец»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
«Я покажу вам Храм пятитонного золотого Будды Ват Траймит, Большой Королевский дворец в изумительном вечернем освещении, святилище Эраван, где можно заказать танец для духов, и другие интереснейшие объекты»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
«Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда, начиная с 18 века»
$125 за человека
Мини-группа
5 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
«Мы посетим Королевский дворец, храм Лежачего Будды, посмотрим на смену караула Королевской Гвардии, отправимся в путешествие по большому каналу Саен Сап»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
«Что вас ждет Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды Строительство Большого Королевского дворца начал Рама I»
Расписание: ежедневно в 09:30
2 авг в 10:00
4 375฿ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
«Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды (1,5 часа)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
«Вы посетите Большой Королевский дворец — бывшую резиденцию представителей династии Рама»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
- ООксана2 июня 2024Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
- KKONDRICHINA20 мая 2024Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
- ДДарья20 мая 2024Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
- ААлександр20 мая 2024Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15
- ССергей14 мая 2024Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
- ООльга3 мая 2024Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 125 до 4 375. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Бангкоке на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 68 ⭐ отзывов, цены от $125. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август