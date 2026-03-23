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Индивидуальная
до 2 чел.
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
На день забыть, что вы туристы, и увидеть самые настоящие уголки Бангкока без прикрас (обед включён)
31 авг в 13:00
1 сен в 13:00
от $650 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Начало: Бончон Та Махарадж, Трок Маха Зат
«Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане»
Расписание: ежедневно в 09:15 - 10:00
4125 ฿ за человека
Билеты
Банг Па-Ин + Аюттайя - древняя столица королевства Сиам
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
27 300 ฿ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Хочется сказать огромное спасибо Маринеза эту экскурсию! Название «Город ангелов и искушений» раскрывается здесь не с глянцевых открыток, а через
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N
замечательная Марина и ее семья провели ВЕЛИКОЛЕПНУЮ экскурсию для нашей большой компании. Мы не первый раз с экскурсией в Бангкоке, но увидели то, что не в видели раньше
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с
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные фото. Огромное спасибо за профессионализм!
+6
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М
Огромное спасибо за чудесной, очень насыщенный и познавательный день! Однозначно рекомендуем!!! И отдельное спасибо за помощь в решении личных вопросов!!! До новых встреч!!!
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Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже
+5
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Е
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько часов практически по всем
+3
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Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали экскурсию у Марины и
+6
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А
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это именно то, что я
+4
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Если вы хотите увидеть не обычный туристический Бангкок, а его реальную жизнь "без прекрас", вам однозначно сюда!!! Мы много посмотрели,
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Всем привет. Про Бангког можно прочесть в интернете, можно прослушать в наушник автобуса. А О Бангкоге можно узнать только от
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Всего 27 отзывов в Бангкоке в категории "С обедом"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «С обедом»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2026
Сейчас в Бангкоке в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 27 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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