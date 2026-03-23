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искала! Марина прекрасна во всем, от планирования и коммуникации перед экскурсией и до финала. Все четко, гибко, удобно, готова подстроиться под любой нюанс (чуть устали - свернем сюда, тут жарко-перейдем туда и т. д.). Легко вписала не входящую в маршрут точку (мама хотела купить какую-то спец. индийскую ткань), при этом все так легко и просто у Маши (что-то задумалась, почему мы Марину называли Машей, но вроде это было с ее слов:-)) Восхищаюсь, когда люди обладают такой энергией, все было очень драйвово, и конечно одного дня не хватило, но мы увидели и услышали столько всего нового и местами непонятного, что еще очень долго будем переваривать. Что касается темы, то она необычна для просто рядовой экскурсии для города, но у нас был всего один день в Бангкоке, поэтому решили, что про общедоступные достопримечательности мы почитаем сами)). То,что покажет и расскажет Маша просто никак нельзя пропускать. Если бы мы сами попробовали посмотреть все, где были в рамках экскурсии, думаю, что потратили бы неделю-две на подготовку и осмотр. Да и скорее всего половину бы и не нашли даже. Еще забыла сказать про то, что условия передвижения по городу были прекрасные. Отличная машина, а за рулем супруг Марины, ему тоже большое спасибо за комфорт во всем, пешком тоже здорово и не утомительно (была с мамой 76 лет). А как вкусно мы ели, везде по чуть-чуть, я ужасная зануда, и по сто раз все мою и протираю, а тут расслабилась (все ведь уже проверено:-)) и просто получила удовольствие (без последствий). Хочется прикрепить самые крутые фото, но совсем пока нет времени перебрать несколько сотен фотографий, где все любопытные. Еще раз большое спасибо Марине (Маше) за такое путешествие в неизведанный мир!