Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Бангкоке, цены от $650. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
На день забыть, что вы туристы, и увидеть самые настоящие уголки Бангкока без прикрас (обед включён)
31 авг в 13:00
1 сен в 13:00
от $650 за всё до 2 чел.
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Пешая
На автобусе
5 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
Начало: Бончон Та Махарадж, Трок Маха Зат
«Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане»
Расписание: ежедневно в 09:15 - 10:00
4125 ฿ за человека
Банг Па-Ин + Аюттайя - древняя столица королевства Сиам
8 часов
Билеты
Банг Па-Ин + Аюттайя - древняя столица королевства Сиам
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
27 300 ฿ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Хочется сказать огромное спасибо Маринеза эту экскурсию! Название «Город ангелов и искушений» раскрывается здесь не с глянцевых открыток, а через
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настоящие истории, запахи и ритм жизни.

Мы наконец-то увидели Бангкок таким, каким его знают местные жители. Ушли от стандартных храмов (хотя они тоже были, но какие-то непарадные, свои) и окунулись в настоящий хаос, который здесь называют гармонией. Отдельное спасибо за маршрут: мы лазили по узким переулкам-сой, где обычные туристы боятся свернуть, пробовали еду в местах, где нет меню на английском (и это был лучший том ям за всю поездку!), и смотрели на ночной город с неожиданной точки.

[Имя гида] рассказывает не заученный текст, а делится личным опытом, историей своей семьи и честно говорит о том, как устроен этот город — от духов в домах до современной жизни. Чувствовали себя не туристами, а друзьями, которых привели показать «свой» район.

Рекомендую всем, кто хочет прочувствовать пульс Бангкока, а не просто сделать селфи на фоне Ват Аруна. Это была не экскурсия, а настоящее приключение!

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N
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
замечательная Марина и ее семья провели ВЕЛИКОЛЕПНУЮ экскурсию для нашей большой компании. Мы не первый раз с экскурсией в Бангкоке, но увидели то, что не в видели раньше
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с
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные фото. Огромное спасибо за профессионализм!
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные+6
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные
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М
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Огромное спасибо за чудесной, очень насыщенный и познавательный день! Однозначно рекомендуем!!! И отдельное спасибо за помощь в решении личных вопросов!!! До новых встреч!!!
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Алена
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже
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немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Каждый доллар за неё точно оправдан. Сначала я сомневалась - отзывов немного, да и цена не самая бюджетная, но всё оказалось просто прекрасно.

Мы провели день с Мариной и её мужем - очень приятная, душевная пара, видно, что они любят и Таиланд, и людей, которые сюда приезжают. Это совсем не тот случай, когда гид устал от туристов и работает на автомате. У Марины с мужем своё дело, она делает экскурсии с душой, и при этом всё очень профессионально и интересно.

Марина отлично знает материал, рассказывает живо, с энтузиазмом, и при этом прислушивается к туристам - программу подстроили под нас. Обедали мы во вьетнамском ресторанчике - было безумно вкусно!

Это был лучший день в Бангкоке, и я очень рада, что выбрала именно эту экскурсию. Обязательно хочу вернуться и сходить ещё на тур по самому городу с Мариной. Марину рекомендую от всей души — вы точно не пожалеете.

Марина, спасибо вам и вашему мужу! Мы просто влюбились и в вас, и в этот город ❤️ Надеюсь до скорых встреч! Андрей и Алена.

Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.+5
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
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Е
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько часов практически по всем
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знаковым местам старого города, сумела погрузить в поражающую своим противоречием аутентичную атмосферу Бангкока, показала места, недоступные взгляду туриста и дала возможность увидеть этот удивительный город двухсотлетней давности и то же время его современную бытность. Очень вкусная еда. Огромное количество потрясающих фотографий. Замечательный день в Таиланде!Рекомендую)

Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько+3
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько
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Алма
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали экскурсию у Марины и
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ни чуточки не пожалели об этом. Марина с её супругом заехали за нами в гостиницу и весь день катали нас по Бангкоку. Экскурсия была смешанная- часть пешком по "злачным" закоулкам, часть на машине, чтобы добраться до следующей локации. Марина очень искусный рассказчик, она отлично знает как официальную, так и не афишируемую историю Бангкока. По ходу экскурсии нас поили вкусным напитком из цветков Лотоса, мы ели наивкуснейшую лапшу в местном ресторанчике, удостоенным знака Мишлен, повидали столько интересных мест, скрытых от людского глаза, куда обычные экскурсоводы не водят. Экскурсия была очень интересная и познавательная, даже не заметили, как прошёл день.
Марина и её супруг- очень душевные и замечательные!
Мы с дочерью решили, что если ещё раз полетим в Тайланд, то обязательно возьмём ещё одну экскурсию у Марины.

Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали+6
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали
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А
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это именно то, что я
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искала! Марина прекрасна во всем, от планирования и коммуникации перед экскурсией и до финала. Все четко, гибко, удобно, готова подстроиться под любой нюанс (чуть устали - свернем сюда, тут жарко-перейдем туда и т. д.). Легко вписала не входящую в маршрут точку (мама хотела купить какую-то спец. индийскую ткань), при этом все так легко и просто у Маши (что-то задумалась, почему мы Марину называли Машей, но вроде это было с ее слов:-)) Восхищаюсь, когда люди обладают такой энергией, все было очень драйвово, и конечно одного дня не хватило, но мы увидели и услышали столько всего нового и местами непонятного, что еще очень долго будем переваривать. Что касается темы, то она необычна для просто рядовой экскурсии для города, но у нас был всего один день в Бангкоке, поэтому решили, что про общедоступные достопримечательности мы почитаем сами)). То,что покажет и расскажет Маша просто никак нельзя пропускать. Если бы мы сами попробовали посмотреть все, где были в рамках экскурсии, думаю, что потратили бы неделю-две на подготовку и осмотр. Да и скорее всего половину бы и не нашли даже. Еще забыла сказать про то, что условия передвижения по городу были прекрасные. Отличная машина, а за рулем супруг Марины, ему тоже большое спасибо за комфорт во всем, пешком тоже здорово и не утомительно (была с мамой 76 лет). А как вкусно мы ели, везде по чуть-чуть, я ужасная зануда, и по сто раз все мою и протираю, а тут расслабилась (все ведь уже проверено:-)) и просто получила удовольствие (без последствий). Хочется прикрепить самые крутые фото, но совсем пока нет времени перебрать несколько сотен фотографий, где все любопытные. Еще раз большое спасибо Марине (Маше) за такое путешествие в неизведанный мир!

Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это+4
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это
Всегда в путешествиях обращаюсь к Tripster, чтобы найти что-то необычное, удивительное, яркое и незабываемое! И это
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Варвара
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Если вы хотите увидеть не обычный туристический Бангкок, а его реальную жизнь "без прекрас", вам однозначно сюда!!! Мы много посмотрели,
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это одна из лучших экскурсий, на которой мы когда-либо бывали. Марина-хороший рассказчик, очень интересуется историей (это вам не Википедия))))) много нового узнали, попробовали, повидали. Спасибо, все было красиво, вкусно, иногда жутко, но супер интересно.

Если вы хотите увидеть не обычный туристический Бангкок, а его реальную жизнь "без прекрас", вам однозначно
Если вы хотите увидеть не обычный туристический Бангкок, а его реальную жизнь "без прекрас", вам однозначно
Если вы хотите увидеть не обычный туристический Бангкок, а его реальную жизнь "без прекрас", вам однозначно
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Татьяна
Город ангелов и искушений - глазами местных жителей
Всем привет. Про Бангког можно прочесть в интернете, можно прослушать в наушник автобуса. А О Бангкоге можно узнать только от
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людей, которые знают и любят свой город. А это Марина и ее муж. Я присоединяюсь ко всем восторгам предыдущих отзывов. Ооочень интересно, нестандартно, гармонично спланировано время. Ребята прилагают все силы что бы мы поняли, прочувствовали их любимый город. Все его самые лучшие, и не очень, стороны. Спасибо большое. Очень советую экскурсию.

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Всего 27 отзывов в Бангкоке в категории "С обедом"

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Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Город ангелов и искушений - глазами местных жителей;
  2. Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока;
  3. Банг Па-Ин + Аюттайя - древняя столица королевства Сиам.
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Королевский дворец;
  2. Цветочный рынок;
  3. Аюттайя;
  4. Китайский квартал;
  5. МахаНакхон;
  6. Квартал красных фонарей;
  7. Плавучие рынки;
  8. Храм Лежащего Будды;
  9. Храм Изумрудного Будды;
  10. Айкон Сиам.
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2026
Сейчас в Бангкоке в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 27 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2026 год по теме «С обедом», 27 ⭐ отзывов, цены от $650. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь