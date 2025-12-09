Мои заказы

Бангкок с детьми: храмы и развлечения

Покормить сомов, подвязать ленточку на желание и встретить капибар
Бангкок — город для всех, и даже самые маленькие путешественники найдут здесь что-то удивительное.

Для вашей семьи я подготовила увлекательный маршрут: старинные буддийские храмы, обряд с настоящим монахом, прогулка на лодке с кормлением гигантских сомов и яркий парк «Шоколадная вилла» с капибарами. Интересно и весело будет всем!
Бангкок с детьми: храмы и развлечения© Юлия
Бангкок с детьми: храмы и развлечения© Юлия
Бангкок с детьми: храмы и развлечения© Юлия

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы прокатитесь на местной тайской лодке и покормите королевских сомов.
  • Посетите Храм утренней зари и примете участие в обряде с монахом — подвязывание ленточки на желание.
  • Заглянете в Храм черепах с парком и уникальным комплексом 17 века.
  • Прогуляетесь по парку «Шоколадная вилла» с шоу-программой, десятками фотолокаций, «тайским снегом» и милыми капибарами.
  • По желанию подниметесь на смотровую площадку Маха.
Накхон

Вы узнаете:

  • почему буддисты так любят кормить животных.
  • зачем монахи повязывают ленточки на руку.
  • почему Храм черепах внутри полностью покрыт золотом.
  • как живут тайцы.
  • что такое «тайский снег».
  • зачем носы традиционных лодок украшают особым образом.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Juke.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в храмы, катание на лодке — 2000 батов за группу, билеты в парк — 150 батов за чел., билет на смотровую площадку — 1080 батов за чел., обед — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 114 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
читать дальше

того, что вы можете прочитать в интернете или послушать в аудиогиде. Я покажу вам настоящий Бангкок глазами местного жителя — топовые места и лучшие заведения и множество мест, где понравится детям. На моих экскурсиях нет задачи «успеть всё» — для меня важны ваш комфорт и эмоции. Моя задача — показать вам Бангкок, который вы полюбите и захотите вернуться снова и снова! Также провожу экскурсии для групп, экскурсии на автомобиле, организовываю важные события, выездные экскурсии по Таиланду и порекомендую, помогу с бронированием и другими вопросами. Наслаждайтесь! Бангкок прекрасен!

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии из Бангкока

Из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
На автобусе
8 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$75 за человека
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Пешая
7 часов
41 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Бангкоку
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$347 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке