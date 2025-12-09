Бангкок — город для всех, и даже самые маленькие путешественники найдут здесь что-то удивительное.
Для вашей семьи я подготовила увлекательный маршрут: старинные буддийские храмы, обряд с настоящим монахом, прогулка на лодке с кормлением гигантских сомов и яркий парк «Шоколадная вилла» с капибарами. Интересно и весело будет всем!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прокатитесь на местной тайской лодке и покормите королевских сомов.
- Посетите Храм утренней зари и примете участие в обряде с монахом — подвязывание ленточки на желание.
- Заглянете в Храм черепах с парком и уникальным комплексом 17 века.
- Прогуляетесь по парку «Шоколадная вилла» с шоу-программой, десятками фотолокаций, «тайским снегом» и милыми капибарами.
- По желанию подниметесь на смотровую площадку Маха.
Накхон
Вы узнаете:
- почему буддисты так любят кормить животных.
- зачем монахи повязывают ленточки на руку.
- почему Храм черепах внутри полностью покрыт золотом.
- как живут тайцы.
- что такое «тайский снег».
- зачем носы традиционных лодок украшают особым образом.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Juke.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в храмы, катание на лодке — 2000 батов за группу, билеты в парк — 150 батов за чел., билет на смотровую площадку — 1080 батов за чел., обед — по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 114 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
