1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
- ААндрей23 мая 2024Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
- KKONDRICHINA20 мая 2024Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
- ДДарья20 мая 2024Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
- ННаталья20 мая 2024Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
- ААлена13 мая 2024Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
- ССветлана4 января 2024Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
- ООксана3 января 2024Спасибо Дмитрию и Мими за экскурсию Блистательный Бангкок. Очень интересно, познавательно и прекрасно организованно. Рекомендую!
- ЛЛюдмила18 апреля 2023Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм утренней зари»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Храм утренней зари" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 400. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Бангкоке на 2024 год по теме «Храм утренней зари», 189 ⭐ отзывов, цены от $250. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август