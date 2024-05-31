Храм утренней зари – экскурсии в Бангкоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Храм утренней зари» в Бангкоке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Бангкок на монетах
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • K
    KONDRICHINA
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
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    так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
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    конкретно. Владимир сказал, что маршрут совсем другой нежели написано на сайте. С обеденным перерывом как то было сложно. . не было конкретного места, приличного поесть и пришлось несколько раз сообщить, что нужен перекус. По информативности от самого гида было рассказано достаточно много.

    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную
  • А
    Алена
    13 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
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    формате как провел экскурсию Владимир мы сэкономили немало времени, что очень важно при однодневном визите в Бангкок. Рекомендую!!! И благодарим за отличную компанию!!!

    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов
  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
    Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
    Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
  • О
    Оксана
    3 января 2024
    Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
    Спасибо Дмитрию и Мими за экскурсию Блистательный Бангкок. Очень интересно, познавательно и прекрасно организованно. Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    18 апреля 2023
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
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    легко общаться. Очень познавательно по королевской резиденции, узнали много нового для себя, нафоторгафировались. Впечатления незабываемые, и затем на лодке прокатились по каналам. Это тоже очень впечатляющее путешествие начиная с самой лодки и заканчивая видами на берегах. Даже покормили сомиков прямо с борта лодки. Радовались как дети. Очень понравилось. Единственно очень долго не могли согласовать трансфер от лайнера до города и обратно, но в конечном итоге все сложилось наилучшим образом.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм утренней зари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  2. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
  3. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
  4. Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
  5. Бангкок на монетах
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Храм утренней зари" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 400. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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