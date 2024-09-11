13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
Расписание: ежедневно в 06:30
20 дек в 06:30
21 дек в 06:30
$132 за человека
8 часов
Водная прогулка
Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
Сбежать из каменных джунглей в настоящий тропический рай
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
20 дек в 06:15
$88 за человека
8 часов
Индивидуальная
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
от $299 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей11 сентября 2024Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Активности»
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