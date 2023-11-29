Оценить величие 5 тайских святынь и полакомиться том ямом с креветками
Посетите атмосферные храмы одного из самых древних городов Таиланда! Вы полюбуетесь головой Будды, которую вытащили из-под земли корни дерева. Увидите единственным храм, который пережил нападение бирманцев, и храм королевский. Побываете в месте, где снимали «Мортал Комбат», и посмотрите на символ победы над бирманцами. А после пообедаете в лучших тайских традициях.
Ближайшие даты:
29
ноя
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$75
|Дети до 12 лет
|$54
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- 08:50 — встреча у станции Lat Krabang.
- 09:00–10:00 — дорога до первого храма. По пути мы расскажем увлекательную историю древней столицы Королевства Сиама Аюттайя, а также о каждом храме, который вам предстоит посетить.
- 10:10–11:00 — храм Wat Chaiwattanaram — место съёмок блокбастера «Мортал Комбат». В храме тайский гид, говорящий на русском языке, поделится с вами хрониками этого места.
- 11:00–11:15 — дорога к храму Wat Na Phra Men.
- 11:15–11:50 — Wat Na Phra Men. Это единственный храм, который пережил вторжение бирманцев.
- 11:50–12:00 — дорога к храму Wat Phra Sri Sanpet.
- 12:00–13:10 — Wat Phra Sri Sanpet — самый большой храм Аюттайи. В нём проводятся королевские церемонии. Главная достопримечательность храма — три чеди (ступы).
- 13:10–13:20 — дорога в Wat Maha That.
- 13:20–14:00 — Wat Maha That. Он знаменит головой Будды, опутанной и вытащенной из земли корнями дерева.
- 14:00–14:10 — дорога к Wat Yai Chai Mongkol.
- 14:10–15:00 — Wat Yai Chai Mongkol — один из самых красивых храмов в районе Аюттайя. Мы расскажем легенды об этом месте, а вы рассмотрите легендарную ступу — символ победы над бирманцами.
- 15:00–15:40 — обед в тайском стиле — жареная курица, том ям с креветками, салат сом там, жареный рис, напитки. Неострая еда!
- 17:00–17:30 — прибытие в Бангкок.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение русского и тайского гидов (тайский гид говорит на русском), все входные билеты и специальные сборы, обед.
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе на 12 мест.
- По запросу после экскурсии мы можем довезти вас до Паттайи, детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду и субботу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции Lat Krabang
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 25 туристов
Наша команда в сфере туризма уже 14 лет. Занимаемся организацией экскурсий по территории всего Таиланда. В нашей команде собраны люди, которые готовы рассказать и поделится таинствами Таиланда в своих рассказах, а также показать лучшие места этого чудесного Королевства.
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