Приглашаем вас на уникальное путешествие по Бангкоку, где вы увидите город с самых неожиданных сторон.
Экскурсия начнется с посещения величественного Большого Королевского дворца и храма Изумрудного Будды, где вы познакомитесь с
Экскурсия начнется с посещения величественного Большого Королевского дворца и храма Изумрудного Будды, где вы познакомитесь с
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть Королевский дворец и храм Изумрудного Будды
- 🚤 Незабываемая прогулка на тайской лодке по каналам Бангкока
- 🏯 Посещение знаменитого Храма Утренней зари (Wat Arun)
- 🌸 Прогулка по одному из крупнейших цветочных рынков мира
- 🐢 Возможность покормить черепах и очистить карму в Храме черепах
- 📸 Бесплатные фото и видео от профессионального фотографа
Что можно увидеть
- Большой Королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм Утренней зари (Wat Arun)
- Храм черепах
- Цветочный рынок
- Храм с крокодилами
- Храм Золотого Будды
- Китайский храм Гуань Инь
- Храм Лежащего Будды (Wat Pho)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды — первый дворец представителей династии Рама, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами. В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке.
- Часовая прогулка на индивидуальной лодочке (longtail boat) по каналам Бангкока после посещения дворца. Вы увидите тайские дома на воде, красивые храмы и большого сидячего Будду, покормите рыбок и сможете купить сувениры.
- Храм Утренней зари (Wat Arun) на берегу реки Чаупхрая — символ Бангкока и всего Таиланда. Вы полюбуетесь невероятными цветными мозаиками и впечатляющей архитектурой с лодки, а я расскажу историю о визитной карточке Бангкока.
- Храм черепах — посетим единственный храм, который находится внутри самой ступы, а также покормим черепах и очистим свою карму
- Цветочный рынок — входит в десятку самых больших цветочных рынков мира. Здесь вы узнаете, чем цветочный бизнес Таиланда отличается от других стран.
- Самое цветочное и красивое кафе в Бангкоке — где мы отдохнём и выпьем кофе (по желанию)
- Храм с крокодилами — в этом храме находятся 4 крокодила, за которыми ухаживают монахи
Храмы для посещения по желанию:
- Храм Золотого Будды — здесь находится самая большая в мире золотая статуя (5,4 тонны) с необычной историей, датируемая примерно 13 веком.
- Китайский храм Гуань Инь — первый храм в китайском квартале, посвященный богине Гуань Инь, где люди просят благословения на здоровье.
- Храм Лежащего Будды (Wat Pho) — здесь вас встретят гигантская статуя Будды в ожидании нирваны и полное умиротворение. А также индуистский алтарь, священное дерево Бодхи и невероятно красивые ступы, символизирующие эпоху правления династии Чакри. Внутри храма вас также будет сопровождать лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке (посещение после Королевского дворца).
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида
- Экскурсию также можно организовать для 5-10 человек на минивэне (стоимость уточняйте у гида)
- Возможна организация трансфера на минивэне из/в аэропорт — подробности в переписке
- Важно: во дворце и храмах действует строгий дресс-код. Плечи и колени должны быть прикрыты (не платком), мужчинам нужно надеть брюки, женщинам — юбку ниже колен или длинные брюки.
- Я профессиональный фотограф и рилзмейкер. По запросу могу бесплатно сделать красивые фото и видео, поделиться идеями для рилз.
- Между храмами мы будем перемещаться на лодке, а после прокатимся на тук-туке
- Маршрут может быть изменён по вашему желанию. В зависимости от времени начала экскурсии мы можем также посетить китайский квартал или увидеть закат с самого высокого здания Таиланда (314 метров)
Дополнительные расходы:
- Поездки на лодке, тук-туке, такси/метро — около 300-600 бат на 2-4 человек
- Стоимость прогулки на лодке — 1500 бат за 1 час (за всех).
- Билеты (в том числе для гида): во дворец — 500 батов/чел., храм Лежащего Будды — 300 батов/чел., храм Золотого Будды — 100 батов/чел., остальные храмы бесплатно
- Услуги тайского гида (500 батов за дворец и 300 батов за Лежащего Будду)
- Кофе и обед — по желанию
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 176 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я живу в Бангкоке более 10 лет. Работаю гидом более 5 лет. Люблю Бангкок всем сердцем и душой. Объехала весь Таиланд на машине, жила в маленькихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мария
31 мая 2024
Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
K
KONDRICHINA
20 мая 2024
Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
Дарья
20 мая 2024
Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом
И
Игорь
16 мая 2024
Огромнейшее ❣️ спасибо Оле за экскурсию, было очень интересно, аутентично и познавательно!!! Спасибо за очистку кармы (с черепахами 😁). Отдельное ❤️ спасибо Мими за экскурсию по Королевскому дворцу, отличнейший гид!!! (нам не хватало её на Пхукете). Успехов вам девчонки!!!
С
Светлана
14 мая 2024
Ольга провела для нас замечательную экскурсию! Насыщенная программа, обстоятельный рассказ об истории Бангкока, традициях и быте тайцев- обо всем этом Ольга рассказывала очень интересно! В Королевском дворце нас сопровождала гид Мими - отдельное спасибо! Вся экскурсия длилась около 7 часов, но время пролетело незаметно, очень приятное общение!
Ольга, спасибо огромное! Были рады встрече!
Ольга, спасибо огромное! Были рады встрече!
В
Виталий
3 мая 2024
Это наша вторая экскурсия по Таиланду. И как и в первой экскурсии также можно предположить, что выбор русскоязычных экскурсий не велик, видимо, поэтому цены высокие, а контент самих экскурсий ориентирован
Марина
10 апр 2024
Уважаемые туристы! Очень рекомендую данную экскурсию и экскурсовода. Экскурсовод русская девушка, коммуникабельна. Прекрасно знает историю Бангкока. Подберёт по Вашему желанию дополнительные места для посещения. Подстроится под всё Ваши желания. Очень рада, что провели с ней времяпровождение в Бангкоке.
Сергей
1 апр 2024
Отличная, познавательная экскурсия и масса впечатлений! Спасибо, Ольга!
Е
Елена
24 мар 2024
Большое спасибо Ольге за экскурсию. Благодаря Ольге культурная программа нами была выполнена на отлично!!! За не большое время успели посмотреть все что хотели! Даже прокатились на метро и на лодках как на общественном транспорте (для тех кто,как мы, не знает Бангкок это вряд ли удастся самостоятельно).
T
Tatjana
23 мар 2024
11 марта 2024 года посетили экскурсию "Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы".
В Бангкоке были первый раз, поэтому стараемся всегда познакомиться с новым местом с помощью гида, чтобы проникнуться
В Бангкоке были первый раз, поэтому стараемся всегда познакомиться с новым местом с помощью гида, чтобы проникнуться
А
Анастасия
10 мар 2024
Интересная и увлекательная экскурсия,
ненавязчивая атмосфера!
Ольга чувствует настроение клиента, когда нужно углубиться в историю или рассказать о быте и современной жизни Тайцев.
Ольга учитывает пожелания и изменения в маршруте, это было важно для меня.
Порекомендовала куда еще сходить и где купить билеты!
Ольга благодарю за прекрасный и насыщенный день и вечер!
ненавязчивая атмосфера!
Ольга чувствует настроение клиента, когда нужно углубиться в историю или рассказать о быте и современной жизни Тайцев.
Ольга учитывает пожелания и изменения в маршруте, это было важно для меня.
Порекомендовала куда еще сходить и где купить билеты!
Ольга благодарю за прекрасный и насыщенный день и вечер!
Фая
29 фев 2024
Оля замечательный рассказчик, провела по интересным местам, много рассказала о быте тайцев,непреднамеренно и неожиданно попали на похороны с белыми цветами,очень необычно, прогулялись по улочкам тоже,Оля порекомендовала интересные локации и даже сайты где купить билеты дешевле даже чем на офиц. сайтах,буду рекомендовать друзьям,спасибо!
А
Алексей
17 фев 2024
Очень насыщенная и интересная экскурсия в формате дружеской прогулки, то что нужно для тех кто не любит классические экскурсии по городам! Ольга очень много рассказала о жизни и образовании Бангкока, при этом все в формате диалога а не банально заученной речи! Оля, спасибо за прекрасный и познавательный день в любимом городе! В следующую поездку обязательно погуляем еще где-нибудь!
Д
Денис
16 фев 2024
Ольга, большая благодарность за экскурсию по храмам Бангкока и в Королевский дворец! Очень яркие впечатления подкреплены подробным Вашим рассказом с историческими выкладками. Пересадки на речные лодки делали экскурсию динамичной и увлекательной. А начало экскурсии на глав почтамте, подчеркнуло уникальность города в его смешении стилей и человеческих судеб.
а
алла
15 фев 2024
Отоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любви
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