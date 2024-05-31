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историей династии Рама и увидите архитектурные шедевры.



Далее, вас ждет встреча с самой большой статуей Лежащего Будды в Таиланде в храме Wat Pho и посещение символа Бангкока - храма Утренней зари (Wat Arun), где вы сможете насладиться впечатляющими мозаиками.



Не обойдется и без посещения цветочного рынка, одного из самых больших в мире, а также самого красивого кафе в Бангкоке, где мы отдохнем и насладимся кофе.



Экскурсия также включает посещение Храма Золотой горы с панорамным видом на город и Храма черепах, где вы сможете покормить черепах и очистить свою карму.



Путешествие между локациями будет проходить на тайской лодке и тук-туке, что добавит экскурсии особенного колорита. В стоимость включены услуги гида и транспорт, а входные билеты и обед оплачиваются отдельно.



Этот маршрут может быть изменен по вашему желанию, чтобы сделать ваше путешествие по Бангкоку незабываемым