Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы

Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Бангкоку, где вы увидите город с самых неожиданных сторон.

Экскурсия начнется с посещения величественного Большого Королевского дворца и храма Изумрудного Будды, где вы познакомитесь с
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историей династии Рама и увидите архитектурные шедевры.

Далее, вас ждет встреча с самой большой статуей Лежащего Будды в Таиланде в храме Wat Pho и посещение символа Бангкока - храма Утренней зари (Wat Arun), где вы сможете насладиться впечатляющими мозаиками.

Не обойдется и без посещения цветочного рынка, одного из самых больших в мире, а также самого красивого кафе в Бангкоке, где мы отдохнем и насладимся кофе.

Экскурсия также включает посещение Храма Золотой горы с панорамным видом на город и Храма черепах, где вы сможете покормить черепах и очистить свою карму.

Путешествие между локациями будет проходить на тайской лодке и тук-туке, что добавит экскурсии особенного колорита. В стоимость включены услуги гида и транспорт, а входные билеты и обед оплачиваются отдельно.

Этот маршрут может быть изменен по вашему желанию, чтобы сделать ваше путешествие по Бангкоку незабываемым

4.87
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная возможность увидеть Королевский дворец и храм Изумрудного Будды
  2. 🚤 Незабываемая прогулка на тайской лодке по каналам Бангкока
  3. 🏯 Посещение знаменитого Храма Утренней зари (Wat Arun)
  4. 🌸 Прогулка по одному из крупнейших цветочных рынков мира
  5. 🐢 Возможность покормить черепах и очистить карму в Храме черепах
  6. 📸 Бесплатные фото и видео от профессионального фотографа

Что можно увидеть

  • Большой Королевский дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Храм Утренней зари (Wat Arun)
  • Храм черепах
  • Цветочный рынок
  • Храм с крокодилами
  • Храм Золотого Будды
  • Китайский храм Гуань Инь
  • Храм Лежащего Будды (Wat Pho)
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды — первый дворец представителей династии Рама, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами. В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке.
  • Часовая прогулка на индивидуальной лодочке (longtail boat) по каналам Бангкока после посещения дворца. Вы увидите тайские дома на воде, красивые храмы и большого сидячего Будду, покормите рыбок и сможете купить сувениры.
  • Храм Утренней зари (Wat Arun) на берегу реки Чаупхрая — символ Бангкока и всего Таиланда. Вы полюбуетесь невероятными цветными мозаиками и впечатляющей архитектурой с лодки, а я расскажу историю о визитной карточке Бангкока.
  • Храм черепах — посетим единственный храм, который находится внутри самой ступы, а также покормим черепах и очистим свою карму
  • Цветочный рынок — входит в десятку самых больших цветочных рынков мира. Здесь вы узнаете, чем цветочный бизнес Таиланда отличается от других стран.
  • Самое цветочное и красивое кафе в Бангкоке — где мы отдохнём и выпьем кофе (по желанию)
  • Храм с крокодилами — в этом храме находятся 4 крокодила, за которыми ухаживают монахи

Храмы для посещения по желанию:

  • Храм Золотого Будды — здесь находится самая большая в мире золотая статуя (5,4 тонны) с необычной историей, датируемая примерно 13 веком.
  • Китайский храм Гуань Инь — первый храм в китайском квартале, посвященный богине Гуань Инь, где люди просят благословения на здоровье.
  • Храм Лежащего Будды (Wat Pho) — здесь вас встретят гигантская статуя Будды в ожидании нирваны и полное умиротворение. А также индуистский алтарь, священное дерево Бодхи и невероятно красивые ступы, символизирующие эпоху правления династии Чакри. Внутри храма вас также будет сопровождать лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке (посещение после Королевского дворца).

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида
  • Экскурсию также можно организовать для 5-10 человек на минивэне (стоимость уточняйте у гида)
  • Возможна организация трансфера на минивэне из/в аэропорт — подробности в переписке
  • Важно: во дворце и храмах действует строгий дресс-код. Плечи и колени должны быть прикрыты (не платком), мужчинам нужно надеть брюки, женщинам — юбку ниже колен или длинные брюки.
  • Я профессиональный фотограф и рилзмейкер. По запросу могу бесплатно сделать красивые фото и видео, поделиться идеями для рилз.
  • Между храмами мы будем перемещаться на лодке, а после прокатимся на тук-туке
  • Маршрут может быть изменён по вашему желанию. В зависимости от времени начала экскурсии мы можем также посетить китайский квартал или увидеть закат с самого высокого здания Таиланда (314 метров)

Дополнительные расходы:

  • Поездки на лодке, тук-туке, такси/метро — около 300-600 бат на 2-4 человек
  • Стоимость прогулки на лодке — 1500 бат за 1 час (за всех).
  • Билеты (в том числе для гида): во дворец — 500 батов/чел., храм Лежащего Будды — 300 батов/чел., храм Золотого Будды — 100 батов/чел., остальные храмы бесплатно
  • Услуги тайского гида (500 батов за дворец и 300 батов за Лежащего Будду)
  • Кофе и обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Игорь)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Игорь)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Игорь)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Марина)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Анастасия)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Алексей)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Алексей)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Алексей)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Денис)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Денис)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Денис)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Денис)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Денис)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (Денис)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (алла)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (алла)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (алла)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (алла)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (алла)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (алла)Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы (алла)
М
31 мая 2024
Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
K
20 мая 2024
Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
Дарья
20 мая 2024
Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом
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за один день мы посмотрели почти все достопримечательности
но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

И
16 мая 2024
Огромнейшее ❣️ спасибо Оле за экскурсию, было очень интересно, аутентично и познавательно!!! Спасибо за очистку кармы (с черепахами 😁). Отдельное ❤️ спасибо Мими за экскурсию по Королевскому дворцу, отличнейший гид!!! (нам не хватало её на Пхукете). Успехов вам девчонки!!!
Огромнейшее ❣️ спасибо Оле за экскурсию, было очень интересно, аутентично и познавательно!!! Спасибо за очистку кармыОгромнейшее ❣️ спасибо Оле за экскурсию, было очень интересно, аутентично и познавательно!!! Спасибо за очистку кармыОгромнейшее ❣️ спасибо Оле за экскурсию, было очень интересно, аутентично и познавательно!!! Спасибо за очистку кармы
С
14 мая 2024
Ольга провела для нас замечательную экскурсию! Насыщенная программа, обстоятельный рассказ об истории Бангкока, традициях и быте тайцев- обо всем этом Ольга рассказывала очень интересно! В Королевском дворце нас сопровождала гид Мими - отдельное спасибо! Вся экскурсия длилась около 7 часов, но время пролетело незаметно, очень приятное общение!
Ольга, спасибо огромное! Были рады встрече!
В
3 мая 2024
Это наша вторая экскурсия по Таиланду. И как и в первой экскурсии также можно предположить, что выбор русскоязычных экскурсий не велик, видимо, поэтому цены высокие, а контент самих экскурсий ориентирован
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на локации, а не на систематизацию повествования.
Однако, оценка хорошая, потому что Ольга действительно старалась дать информацию и историческую и общеполезную, при этом постаралась уместить столько локаций и информации, сколько получилось за 7 часов которые прошли не утомительно и интересно. Дополнительно Ольга рассказала что стоит попробовать к Чайнатаун.
Почему оценка на 4*:
- в императорском дворце экскурсию ведёт тайка, по русски говорит, но нужно вслушиваться и материал был на 3ку.

Марина
10 апр 2024
Уважаемые туристы! Очень рекомендую данную экскурсию и экскурсовода. Экскурсовод русская девушка, коммуникабельна. Прекрасно знает историю Бангкока. Подберёт по Вашему желанию дополнительные места для посещения. Подстроится под всё Ваши желания. Очень рада, что провели с ней времяпровождение в Бангкоке.
Уважаемые туристы! Очень рекомендую данную экскурсию и экскурсовода. Экскурсовод русская девушка, коммуникабельна. Прекрасно знает историю Бангкока.
Сергей
1 апр 2024
Отличная, познавательная экскурсия и масса впечатлений! Спасибо, Ольга!
Е
24 мар 2024
Большое спасибо Ольге за экскурсию. Благодаря Ольге культурная программа нами была выполнена на отлично!!! За не большое время успели посмотреть все что хотели! Даже прокатились на метро и на лодках как на общественном транспорте (для тех кто,как мы, не знает Бангкок это вряд ли удастся самостоятельно).
T
23 мар 2024
11 марта 2024 года посетили экскурсию "Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы".
В Бангкоке были первый раз, поэтому стараемся всегда познакомиться с новым местом с помощью гида, чтобы проникнуться
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местной культурой и традициями. Нашим гидом была Ольга. Хотим выразить свою благодарность за интересную и познавательную экскурсию, мы посетили множество храмов, покатались по реке Чаупхрая и каналам, насладились традиционными тайскими блюдами и напитались местным колоритом.
Рекомендуем посещение этой экскурсии.

А
10 мар 2024
Интересная и увлекательная экскурсия,
ненавязчивая атмосфера!
Ольга чувствует настроение клиента, когда нужно углубиться в историю или рассказать о быте и современной жизни Тайцев.
Ольга учитывает пожелания и изменения в маршруте, это было важно для меня.
Порекомендовала куда еще сходить и где купить билеты!
Ольга благодарю за прекрасный и насыщенный день и вечер!
Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,Интересная и увлекательная экскурсия,
Фая
29 фев 2024
Оля замечательный рассказчик, провела по интересным местам, много рассказала о быте тайцев,непреднамеренно и неожиданно попали на похороны с белыми цветами,очень необычно, прогулялись по улочкам тоже,Оля порекомендовала интересные локации и даже сайты где купить билеты дешевле даже чем на офиц. сайтах,буду рекомендовать друзьям,спасибо!
А
17 фев 2024
Очень насыщенная и интересная экскурсия в формате дружеской прогулки, то что нужно для тех кто не любит классические экскурсии по городам! Ольга очень много рассказала о жизни и образовании Бангкока, при этом все в формате диалога а не банально заученной речи! Оля, спасибо за прекрасный и познавательный день в любимом городе! В следующую поездку обязательно погуляем еще где-нибудь!
Очень насыщенная и интересная экскурсия в формате дружеской прогулки, то что нужно для тех кто неОчень насыщенная и интересная экскурсия в формате дружеской прогулки, то что нужно для тех кто неОчень насыщенная и интересная экскурсия в формате дружеской прогулки, то что нужно для тех кто не
Д
16 фев 2024
Ольга, большая благодарность за экскурсию по храмам Бангкока и в Королевский дворец! Очень яркие впечатления подкреплены подробным Вашим рассказом с историческими выкладками. Пересадки на речные лодки делали экскурсию динамичной и увлекательной. А начало экскурсии на глав почтамте, подчеркнуло уникальность города в его смешении стилей и человеческих судеб.
Ольга, большая благодарность за экскурсию по храмам Бангкока и в Королевский дворец! Очень яркие впечатления подкрепленыОльга, большая благодарность за экскурсию по храмам Бангкока и в Королевский дворец! Очень яркие впечатления подкрепленыОльга, большая благодарность за экскурсию по храмам Бангкока и в Королевский дворец! Очень яркие впечатления подкрепленыОльга, большая благодарность за экскурсию по храмам Бангкока и в Королевский дворец! Очень яркие впечатления подкрепленыОльга, большая благодарность за экскурсию по храмам Бангкока и в Королевский дворец! Очень яркие впечатления подкрепленыОльга, большая благодарность за экскурсию по храмам Бангкока и в Королевский дворец! Очень яркие впечатления подкреплены
а
15 фев 2024
Отоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любви
Отоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любвиОтоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любвиОтоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любвиОтоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любвиОтоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любвиОтоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любвиОтоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любвиОтоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любвиОтоияный нид и прекрасная экскурсия, все очент персонифицированно и без напрягов. По любви

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