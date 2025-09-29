Это увлекательное путешествие по главным достопримечательностям, которые раскроют перед вами уникальное лицо этого мегаполиса. Мы проведём целый день, открывая для себя исторические, культурные и природные жемчужины города.
Этот маршрут тщательно продуман, чтобы показать вам самые захватывающие места, от древних храмов до современных небоскрёбов.
Описание экскурсииТайская столица Бангкок — колоссальный мегаполис, пропитанный культурным наследием и манящими достопримечательностями. Я разработал увлекательный маршрут, включающий в себя самые захватывающие из них. Предлагаю провести весь день вместе: мы побываем в Храме Золотой горы, посетим океанариум, отправимся в парк Люмпини, а также совершим увлекательные прогулки на лодке и тук-туке. Завершим наш день на смотровой площадке небоскреба Байок Скай, наслаждаясь ужином и захватывающим видом на ночной город. Важная информация: В храмах действует строгий дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты (не платком). Мужчинам рекомендуется брюки, женщинам — юбку ниже колен или длинные брюки. Фотографирование разрешено почти везде, но в некоторых храмах могут быть ограничения — уточняйте на месте.
Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 11:00 по местному времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм золотой горы
- Океанариум
- Каналы Бангкока
- Люмпини парк
- Baiyok Sky
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Трансфер от отеля до 1 локации и после экскурсии обратно в отель
- Ужин с видом на вечерний Бангкок
Что не входит в цену
- По желанию можно добавить в программу шопинг в торговом центре Siam Paragon
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Завершение: Верну вас в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В храмах действует строгий дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты (не платком). Мужчинам рекомендуется брюки, женщинам - юбку ниже колен или длинные брюки
- Фотографирование разрешено почти везде, но в некоторых храмах могут быть ограничения - уточняйте на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
