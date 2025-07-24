Мои заказы

Развлечения в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Бангкоке, цены от $200. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
16 ноя в 11:30
18 ноя в 11:30
от $350 за человека
Бангкок - азиатская Венеция
Музыкальные теплоходы
4 часа
Круиз
Бангкок - азиатская Венеция
Речной тур, храм черепах, колесо обозрения и вечерний круиз с ужином
$200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Пешая
8 часов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 11:00 по местному времени.
16 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
10 500 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    24 июля 2025
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Отличный гид - Дмитрий, мега много информации, интересный собеседник. Прислушивается к пожеланию экскурсантов, отдыхали когда я попросила, но и в моменте отдыха, было много исторической информации.
    Рекомендую!
  • С
    Семевский
    18 января 2025
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Были на экскурсии 7 января 2025. Оптимальная экскурсия для первого знакомства с Бангкоком. Будем рекомендовать своим знакомым.
    Были на экскурсии 7 января 2025. Оптимальная экскурсия для первого знакомства с Бангкоком. Будем рекомендовать своим знакомым
  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
    читать дальше

    и посетили те локации, на которые у самих не хватило бы сил, знаний и времени. Если вы еще не видели Бангкок, то очень рекомендуем эту экскурсию и Дмитрия, как профессионала и легкого в общении человека)).

  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
  • И
    Иван
    23 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
    Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась
  • Л
    Лилия
    9 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам
    читать дальше

    возможность побывать на всей 8-ми часовой программе экскурсии, но Дмитрий очень грамотно сформировал схему посещения достопримечательностей Бангкока и теперь мы с большим удовольствием вспоминаем этот день.

  • И
    Игорь
    26 февраля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
  • Т
    Тамара
    25 февраля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Бангкок прекрасен. Дмитрий, как гид, профессионал и, как человек, замечательный. Провела незабываемый день в Бангкоке.

