Экскурсии с животными в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Бангкоке, цены от $330. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 11:30
16 дек в 11:30
от $330 за человека
Другой Таиланд
На машине
На поезде
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $350 за человека
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Пешая
8 часов
Индивидуальная
Бангкок с профессиональным гидом
Проведите незабываемый день в Бангкоке: Храм Золотой горы, океанариум, парк Люмпини и ужин с видом на город с Байок Скай. Всё включено
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 11:00 по местному времени.
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
10 500฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
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    и посетили те локации, на которые у самих не хватило бы сил, знаний и времени. Если вы еще не видели Бангкок, то очень рекомендуем эту экскурсию и Дмитрия, как профессионала и легкого в общении человека)).

  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целомДля однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом
  • Е
    Евгений
    25 марта 2024
    Другой Таиланд
    Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
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    определенный день, т. к. времени было мало и Дмитрий не только пошел нам на встречу, но и подготовил для нас индивидуальную программу. Получили яркие эмоции благодаря Вам! Однозначно рекомендуем Дмитрия, как отличного экскурсовода!

  • л
    лариса
    4 марта 2024
    Другой Таиланд
    Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
  2. Другой Таиланд
  3. Обзорная экскурсия по Бангкоку
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Храм Рассвета (Ват Арун)
  9. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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