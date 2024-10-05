8 часов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 11:30
16 дек в 11:30
от $330 за человека
5 часов
Индивидуальная
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $350 за человека
8 часов
Индивидуальная
Бангкок с профессиональным гидом
Проведите незабываемый день в Бангкоке: Храм Золотой горы, океанариум, парк Люмпини и ужин с видом на город с Байок Скай. Всё включено
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 11:00 по местному времени.
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
10 500฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 октября 2024Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
- ЕЕлена17 сентября 2024Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
- EEduard16 июля 2024Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
- ЕЕвгений25 марта 2024Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
- ллариса4 марта 2024Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Животные»
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