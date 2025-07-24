Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Погружение в мир морских глубин в одном из крупнейших океанариумов Юго-Восточной Азии, где мы увидим экзотических морских животных»
15 дек в 11:30
17 дек в 11:30
от $350 за человека
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
«Также можно отправиться в один из баров на крышах высотного Бангкока, посетить океанариум или заняться шопингом в лучших торговых центрах»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от $250 за человека
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
«Предлагаю провести весь день вместе: мы побываем в Храме Золотой горы, посетим океанариум, отправимся в парк Люмпини, а также совершим увлекательные прогулки на лодке и тук-туке»
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 11:00 по местному времени.
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
10 500 ฿ за человека
- ЕЕвгения24 июля 2025Отличный гид - Дмитрий, мега много информации, интересный собеседник. Прислушивается к пожеланию экскурсантов, отдыхали когда я попросила, но и в моменте отдыха, было много исторической информации.
Рекомендую!
- ССемевский18 января 2025Были на экскурсии 7 января 2025. Оптимальная экскурсия для первого знакомства с Бангкоком. Будем рекомендовать своим знакомым.
- ЕЕлена5 октября 2024Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
- ЕЕлена17 сентября 2024Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
- EEduard16 июля 2024Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
- ИИван23 марта 2024Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
- ЛЛилия9 марта 2024Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам
- ИИгорь26 февраля 2024Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
- ТТамара24 февраля 2024Бангкок прекрасен. Дмитрий, как гид, профессионал и, как человек, замечательный. Провела незабываемый день в Бангкоке.
