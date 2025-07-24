Е Евгения Бангкок с профессиональным гидом (всё включено) Отличный гид - Дмитрий, мега много информации, интересный собеседник. Прислушивается к пожеланию экскурсантов, отдыхали когда я попросила, но и в моменте отдыха, было много исторической информации.

Рекомендую!

С Семевский Бангкок с профессиональным гидом (всё включено) Были на экскурсии 7 января 2025. Оптимальная экскурсия для первого знакомства с Бангкоком. Будем рекомендовать своим знакомым.

Е Елена Бангкок с профессиональным гидом (всё включено) читать дальше и посетили те локации, на которые у самих не хватило бы сил, знаний и времени. Если вы еще не видели Бангкок, то очень рекомендуем эту экскурсию и Дмитрия, как профессионала и легкого в общении человека)). Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест

Е Елена Бангкок с профессиональным гидом (всё включено) Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!

E Eduard Бангкок с профессиональным гидом (всё включено) Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.

И Иван Бангкок с профессиональным гидом (всё включено) Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.

Л Лилия Бангкок с профессиональным гидом (всё включено) читать дальше возможность побывать на всей 8-ми часовой программе экскурсии, но Дмитрий очень грамотно сформировал схему посещения достопримечательностей Бангкока и теперь мы с большим удовольствием вспоминаем этот день. Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам

И Игорь Бангкок с профессиональным гидом (всё включено) Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)