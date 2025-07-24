Мои заказы

Экскурсии в Океанариум Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Океанариум» в Бангкоке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Погружение в мир морских глубин в одном из крупнейших океанариумов Юго-Восточной Азии, где мы увидим экзотических морских животных»
15 дек в 11:30
17 дек в 11:30
от $350 за человека
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Пешая
5.5 часов
133 отзыва
Индивидуальная
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
«Также можно отправиться в один из баров на крышах высотного Бангкока, посетить океанариум или заняться шопингом в лучших торговых центрах»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от $250 за человека
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Пешая
8 часов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
«Предлагаю провести весь день вместе: мы побываем в Храме Золотой горы, посетим океанариум, отправимся в парк Люмпини, а также совершим увлекательные прогулки на лодке и тук-туке»
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 11:00 по местному времени.
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
10 500 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    24 июля 2025
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Отличный гид - Дмитрий, мега много информации, интересный собеседник. Прислушивается к пожеланию экскурсантов, отдыхали когда я попросила, но и в моменте отдыха, было много исторической информации.
    Рекомендую!
  • С
    Семевский
    18 января 2025
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Были на экскурсии 7 января 2025. Оптимальная экскурсия для первого знакомства с Бангкоком. Будем рекомендовать своим знакомым.
    Были на экскурсии 7 января 2025. Оптимальная экскурсия для первого знакомства с Бангкоком. Будем рекомендовать своим знакомым
  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Очень благодарны Дмитрию за интересную и не скучную экскурсию)). Первый раз в Бангкоке. За один день увидели много интересных мест
    читать дальше

    и посетили те локации, на которые у самих не хватило бы сил, знаний и времени. Если вы еще не видели Бангкок, то очень рекомендуем эту экскурсию и Дмитрия, как профессионала и легкого в общении человека)).

  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хороший гид и экскурсия. У нас был один день в Бангкоке и мы с 2 мя детьми (5 лет и 8 лет) смогли познакомиться с городом и, что главное, получить от него самое приятное впечатление!
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
    Для однодневной экскурсии получилось очень насыщенно и разнообразно. Дмитрий просто кладезь информации о Тайланде в целом и Бангкоке в частности - от истории образования до современности, от природы до архитектуры.
  • И
    Иван
    23 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
    Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась
  • Л
    Лилия
    9 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам
    читать дальше

    возможность побывать на всей 8-ми часовой программе экскурсии, но Дмитрий очень грамотно сформировал схему посещения достопримечательностей Бангкока и теперь мы с большим удовольствием вспоминаем этот день.

  • И
    Игорь
    26 февраля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
  • Т
    Тамара
    24 февраля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Бангкок прекрасен. Дмитрий, как гид, профессионал и, как человек, замечательный. Провела незабываемый день в Бангкоке.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
  2. Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
  3. Обзорная экскурсия по Бангкоку
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Китайский квартал
  2. Самое главное
  3. Храм Изумрудного Будды
  4. Аюттайя
  5. Королевский дворец
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Набережная
  9. Королевский дворец в Бангкоке
  10. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Океанариум" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
