Чайнатаун в Бангкоке — один из старейших и крупнейших китайских кварталов в мире. Вы загляните в особняк с 200-летней историей, где до сих пор живут потомки первых поселенцев района. Найдёте статуи Бамблби и Оптимуса Прайма, собранные вручную из старых запчастей. Побываете на торговой улице и узнаете, где готовят свадебные торты в форме свиных голов.
Описание аудиогида
- Талат Ной — исторический район Бангкока с узкими улочками, уличным искусством и атмосферой Старого города.
- Круг на улице Као Лам — необычная скульптура в стиле «Трансформеров», популярная для фото.
- Бамблби — арт-объект в виде героя «Трансформеров».
- Дом Сол Хен Тай — старинный китайский особняк в стиле фукуцзяньской архитектуры, один из старейших в Бангкоке.
- Улица Сонг-Ват — старинная торговая улица с китайскими лавками, складами и колоритной атмосферой.
- Парк Чанг — небольшой городской парк для прогулок и отдыха.
Во время прогулки вы:
- Узнаете, когда здесь начали селиться первые китайские переселенцы.
- Зарядитесь энергией у ворот Чайнатауна.
- Пройдёте по первой асфальтированной улице Сиама, где раньше передвигались только на лодках по каналам.
- Заглянете в мастерские, где до сих пор чинят моторы — как и сотню лет назад.
- Посетите храмы, где местные молятся за здоровье и удачу в бизнесе.
- Услышите истории о том, как китайские купцы строили Чайнатаун.
- Полюбуетесь закатом над рекой Чаопрайя с руфтопа или из одного из атмосферных ресторанов улицы Сонгват.
- Раскроете, где по рецептам прадедов пекут свадебные торты в форме свиных голов и готовят домашнее мороженое с каштанами.
- По желанию попробуете традиционные китайские сладости, булочки на пару и крафтовый шоколад.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$17
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Чайнатауна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 16418 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:30
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
4 дек в 18:00
6 дек в 18:00
от $250 за человека
Индивидуальная
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Завтра в 09:30
28 ноя в 09:30
от $300 за человека