Бангкок: вкусы, краски и тайны старого Чайнатауна

Посетить город в городе, где даже ржавый Fiat стал арт-объектом - с аудиогидом
Чайнатаун в Бангкоке — один из старейших и крупнейших китайских кварталов в мире. Вы загляните в особняк с 200-летней историей, где до сих пор живут потомки первых поселенцев района. Найдёте статуи Бамблби и Оптимуса Прайма, собранные вручную из старых запчастей. Побываете на торговой улице и узнаете, где готовят свадебные торты в форме свиных голов.
Описание аудиогида

  • Талат Ной — исторический район Бангкока с узкими улочками, уличным искусством и атмосферой Старого города.
  • Круг на улице Као Лам — необычная скульптура в стиле «Трансформеров», популярная для фото.
  • Бамблби — арт-объект в виде героя «Трансформеров».
  • Дом Сол Хен Тай — старинный китайский особняк в стиле фукуцзяньской архитектуры, один из старейших в Бангкоке.
  • Улица Сонг-Ват — старинная торговая улица с китайскими лавками, складами и колоритной атмосферой.
  • Парк Чанг — небольшой городской парк для прогулок и отдыха.

Во время прогулки вы:

  • Узнаете, когда здесь начали селиться первые китайские переселенцы.
  • Зарядитесь энергией у ворот Чайнатауна.
  • Пройдёте по первой асфальтированной улице Сиама, где раньше передвигались только на лодках по каналам.
  • Заглянете в мастерские, где до сих пор чинят моторы — как и сотню лет назад.
  • Посетите храмы, где местные молятся за здоровье и удачу в бизнесе.
  • Услышите истории о том, как китайские купцы строили Чайнатаун.
  • Полюбуетесь закатом над рекой Чаопрайя с руфтопа или из одного из атмосферных ресторанов улицы Сонгват.
  • Раскроете, где по рецептам прадедов пекут свадебные торты в форме свиных голов и готовят домашнее мороженое с каштанами.
  • По желанию попробуете традиционные китайские сладости, булочки на пару и крафтовый шоколад.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.

Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 16418 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

