Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Бангкока

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Бангкоке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
«Завершение экскурсии на Яоварат Роад — самой известной улице Чайнатауна с множеством магазинов и ресторанов»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Ночной Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
«На улице Патпонг вы посетите яркий интерактивный музей, где собраны шокирующие факты»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Бангкок - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $250 за всё до 4 чел.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
«Побываете на Яоварат-роуд — главной улице Чайнатауна — с её яркими огнями и суетой»
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
от $150 за всё до 5 чел.
Вечерний Бангкок на тук-туке
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
«Великолепные мосты на реке Чаопхрайя, невероятные переулки Чайнатаун, величественные храмы, ночные рынки и улицы красных фонарей, трущобы и фешенебельные районы, — на тук-туке вы проедете самые атмосферные места города»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
«Завершим день в окружении баров, коктейлей и неоновых вывесок на знаменитой улице — Soi Cowboy»
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
«Мы отправимся в Китайский квартал, где исследуем известную улицу Яоварат»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
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    ярких впечатлений и эмоций за один день! Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото! Это был незабываемый день! Рекомендуем!!

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
  • C
    Christina
    20 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
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    опубликованной на сайте (потому как, кое какие места недоступны или закрыты). Кроме стоимости экскурсии, надо оплатить 1500 батт на разные платные проезды, парковки и тд. В период поездки, мы ни разу не вносили плату за проезд по платной трассе.

  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
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    был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и не утомились - логистика была организована замечательно, нам ни разу не пришлось ждать машину или лодку.. Дмитрий - прекрасный рассказчик, он обладает обширными знаниями обо всех аспектах истории и жизни страны, всегда готов развернуто ответить на любой вопрос. Он легко и сразу находит общий язык с клиентами и подстраивается под конкретные запросы. Мы очень оценили этот индивидуальный подход, также как большую увлеченность своим делом, личное обаяние и прекрасное чувство юмора. С Дмитрием можно отправится по любому маршруту, даже многодневному, и не беспокоиться ни о чем, с вами будет отличный организатор, замечательный гид и интересный собеседник.

  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
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    Поэтому на tripster начали заранее искать возможные варианты досуга. Списались с Дмитрием, он предложил экскурсию по вечернему Бангкоку, договорились, что встретит из отеля и отвезёт обратно. Приехал вовремя, на комфортабельной машине. Дмитрий - профессионал своего дела, экскурсия началась с посещения уникального кафе, где мы смогли не только поесть, но и посмотреть процесс приготовления тайских блюд. Это было очень увлекательное зрелище!) Далее проехали по центру города, посмотрели храмы, посетили парк и китайский квартал, где Дмитрий угостил нас местными сладостями. Дмитрий профессиональный гид, много узнали об истории, культуре, быте тайцев. Дмитрий открытый, общительный человек, расставались друзьями! Планируем на обратном пути продолжить ознакомление с Бангкоком с ним.

  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    Магия Чайнатауна в Бангкоке
    Интересно, красиво, живенько
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
  • М
    Максим
    10 апреля 2024
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
  2. Ночной Бангкок
  3. Бангкок - город контрастов
  4. Магия Чайнатауна в Бангкоке
  5. Вечерний Бангкок на тук-туке
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 150 до 299. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бангкока. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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