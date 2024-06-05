1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
«Завершение экскурсии на Яоварат Роад — самой известной улице Чайнатауна с множеством магазинов и ресторанов»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
«На улице Патпонг вы посетите яркий интерактивный музей, где собраны шокирующие факты»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
«Побываете на Яоварат-роуд — главной улице Чайнатауна — с её яркими огнями и суетой»
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
от $150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
«Великолепные мосты на реке Чаопхрайя, невероятные переулки Чайнатаун, величественные храмы, ночные рынки и улицы красных фонарей, трущобы и фешенебельные районы, — на тук-туке вы проедете самые атмосферные места города»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
«Завершим день в окружении баров, коктейлей и неоновых вывесок на знаменитой улице — Soi Cowboy»
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
«Мы отправимся в Китайский квартал, где исследуем известную улицу Яоварат»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
- CChristina20 мая 2024Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
- ИИрина18 мая 2024Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
- ССергей14 мая 2024Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
- ААнна6 мая 2024Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
- ДДенис5 мая 2024Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
- ААлена30 апреля 2024Интересно, красиво, живенько
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
- ММаксим10 апреля 2024Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 150 до 299. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бангкока. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод