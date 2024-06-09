1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Необычные дома»
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