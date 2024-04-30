Погрузитесь в культурное разнообразие и историческое богатство Чайнатауна в Бангкоке.
Во время экскурсии вы посетите старейший цветочный рынок Пак Кхлонг Талат, где вас окружит разнообразие свежих цветов.
Оцените захватывающие виды на город
Во время экскурсии вы посетите старейший цветочный рынок Пак Кхлонг Талат, где вас окружит разнообразие свежих цветов.
Оцените захватывающие виды на город
6 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Погружение в атмосферу старейшего цветочного рынка
- 🌆 Восхитительные виды на город со скайпарка
- 🛍 Уникальные покупки на китайском рынке
- 🏮 Прогулка по яркой Яоварат-роуд
- ⛩ Посещение красивейшего китайского храма
- 🍜 Ужин в традиционном китайском кафе
Что можно увидеть
- Пак Кхлонг Талат
- Скайпарк на мосту
- Китайский рынок
- Яоварат-роуд
- Китайский храм
- Ворота Чайнатауна
- Онг Анг
- Талат Ной
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите Пак Кхлонг Талат — старейший цветочный рынок Бангкока, где вас окружит разнообразие свежих цветов
- Оцените захватывающие виды на город со скайпарка на мосту
- Пройдёте по китайскому рынку и погрузитесь в атмосферу местной торговли
- Побываете на Яоварат-роуд — главной улице Чайнатауна — с её яркими огнями и суетой
- Осмотрите красивейший китайский храм и знаменитые ворота Чайнатауна
- Пройдётесь мимо примечательной пешеходной улицы Онг Анг
- Погуляете по Талат Ной — самому старому району Бангкока
- Поужинаете в традиционном китайском кафе, которое радует посетителей гостеприимством уже более 50 лет
Организационные детали
Дополнительные расходы: ужин в китайском кафе — в среднем 600–700 бат/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
|Дети 4-14 лет
|$100
|Дети до 3 лет
|$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 50 туристов
Всем привет! Меня зовут Дмитрий! Я провожу экскурсии в самом сердце Таиланда. В столице страны, городе контрастов и противоречий, в городе, который обязан посетить каждый — в Бангкоке! Я проводил двухдневные экскурсииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
30 апр 2024
Интересно, красиво, живенько
А
Артём
1 апр 2024
Экскурсия была интересная, гид нам понравился. Единственное нам с погодой не повезло. Было очень жарко. В остальном все прекрасно. Спасибо
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