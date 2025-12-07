Пхетчатбури — одна из самых малоизвестных провинций Таиланда, куда редко ступает нога туриста. Вас ждут старый город, пещерные храмы и королевский дворец на холме. Вы увидите красивые и атмосферные места, о которых знают лишь местные жители. А в финале расслабитесь в термальных источниках без очередей.
Описание экскурсии
- Храм Tham Khao Yoi — пещерный храм в маленьком посёлке. Красивые интерьеры и особая атмосфера.
- Старый город Пхетчатбури — прогулка по центру, старинные дома и улицы, история провинции и местная гастрономия.
- Храм Mahathat Voravihara — огромные белые пранги (высокие храмы). Вы услышите историю храма, интересные факты о буддизме и поймёте, чем отличаются пранга и чеди (ступа).
- Королевский дворец на холме — поднимемся на фуникулёре и осмотрим огромную территорию с историческими зданиями. Погуляем по лесу и посетим чеди с узкими и атмосферными тоннелями.
- Пещера Khao Luang — просторный храм с солнечными лучами внутри, в глубине прячутся стаи летучих мышей, а на территории встречаются обезьяны и другие животные.
- Термальные источники в джунглях — малоизвестные, с минимальной инфраструктурой. Вы будете единственными посетителями, сможете отдохнуть и насладиться целебной водой.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере.
- Дополнительные расходы: королевский дворец — 280 бат с чел., пещера Khao Luang — 10 бат, обед (по желанию).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29693 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от $320 за человека
Круиз
От заката Айютайи до рассвета Таиланда
Путешествие из Бангкока к древним храмам Айютайи. Ощутите дух Сиама и насладитесь круизом по реке Чао Прайя с обедом на борту
Начало: У вашего отеля
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от $500 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Другой Таиланд
Увидеть два рынка - на ж/д путях и на воде, побывать на кокосовой ферме и узнать легенду о драконе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
от $515 за всё до 10 чел.